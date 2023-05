Parata del 2 giugno 2023 a Roma, ecco quando si svolgeranno le prove: orari e strade chiuse

La festa della Repubblica si avvicina e come ogni anno a Roma il 2 giugno, che cade questa volta di venerdì, ci sarà la parata militare. Prima ci sarà, come sempre, la deposizione della corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria, poi lungo i Fori Imperiali prenderà il via la parata. E lo sguardo bisognerà puntarlo in alto per godersi lo spettacolo delle frecce tricolori. Prima del 2 giugno, però, ci saranno le prove. E queste, inevitabilmente, andranno a stravolgere la viabilità, tra strade chiuse e autobus che dovranno deviare il loro percorso di sempre.

Festa della Repubblica 2023 a Roma: cosa fare con i bambini, dalla parata agli eventi in programma

Le prove della parata militare del 2 giugno a Roma dal 29 maggio 2023

Come si legge sul sito di Roma Mobilità, a Roma, in centro, a partire dalle 22 di lunedì 29 maggio e fino alle 5.30 del mattino seguente ci saranno le prove generali della parata militare prevista il 2 giugno in occasione del 77° anniversario della proclamazione della Repubblica. Truppe e mezzi si schiereranno in viale delle Terme di Caracalla, piazza Numa Pompilio e in viale Cristoforo Colombo (tra piazza Numa Pompilio e porta Ardeatina) da dove inizieranno a sfilare verso i Fori Imperiali passando per piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca, via del Circo Massimo e piazza di Porta Capena.

Quali saranno le strade chiuse, come cambia il percorso degli autobus

A partire dalle 22 del 29 maggio, quindi, saranno chiuse al transito:

viale delle Terme di Caracalla,

piazza di Porta Capena,

via dei Cerchi,

via di San Gregorio,

vie Celio Vibenna e via dei Fori Imperiali.

Da trenta minuti dopo la mezzanotte, le chiusure interesseranno anche piazza Venezia, via Cesare Battisti, via IV Novembre, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca e via del Circo Massimo. Durante lo svolgimento delle prove, si legge sul sito ufficiale, quattordici linee diurne (3Nav, 51, 75, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 671, 714, 792, MB e 8busP) e diciassette linee notturne (nMB, nME, nMC, n5, n11, n90, n46, n913, n70, n8, n716, n3d, n3s, n98, n543, n904 e n201) saranno interessate da deviazioni o limitazioni di percorso.

I capolinea delle linee n90, n913, n5, n11, n904, n201 e n543, invece, verranno spostati in viale delle Botteghe oscure all’altezza del civico 15. La linea nme effettuerà capolinea in piazzale Ostiense e la linea nmc effettuerà capolinea in piazza di Porta San Giovanni.