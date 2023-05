Parata del 2 giugno 2023 a Roma: strade chiuse e come cambia la viabilità

Manca poco alla Festa del 2 giugno, occasione nella quale celebrare il 77esimo anniversario della nascita della Repubblica. Tra le tante ricorrenze e celebrazioni, come di consueto è prevista anche una parata militare che comporterà alcuni cambiamenti alla viabilità, con tanto di chiusure e deviazioni. Quali saranno le strade chiuse ed i percorsi alternativi d effettuare? Ecco cosa serve sapere così da non incorrere in spiacevole inconvenienti.

Le modifiche alla viabilità per la Festa della Repubblica il prossimo 2 giugno

Tante le celebrazioni, tra cerimonie istituzionali e varie iniziative, previste per la Festa del 2 giugno. Spicca tra le altre, l’immancabile e tradizionale parata militare che si è tenuta per la prima volta nel 1948. L’evento, tuttavia, comporterà una serie di cambiamenti alla normale circolazione e alcune strade saranno chiuse. Previste, infatti, deviazioni e percorsi alternativi. In particolare, resterà chiusa nella notte del 24 maggio Via dei Fori Imperiali per l’allestimento delle Tribune. La chiusura è prevista anche il 25 maggio tra le 00:00 e le 5:30 della mattina. Deviata, inoltre, la linea notturna nMB che in direzione Rebibbia da piazza del Colosseo proseguirà sulle seguenti strade: via Merulana, via Labicana, via Cavour e via dell’Esquilino. Invece, in direzione Laurentina nMB da via del Corso proseguirà per via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, piazza del Colosseo e via Celio Vibenna.

Chiusura dell’area dei Fori Imperiali

Ovviamente, venerdì due giugno l’area di via dei Fori Imperiali resterà chiusa. Il giorno della sfilata dei mezzi e dei militari, Piazza Venezia sarà completamente bloccata e proprio qui il Capo dello Stato Sergio Mattarella, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, renderà omaggio ai caduti all’Altare della Patria con la tradizionale deposizione di una corona d’alloro recante il nastro tricolore prima del sorvolo delle suggestive frecce tricolori sui cieli della Capitale.