Frecce tricolori a Roma martedì 28 marzo 2023: il sorvolo per i 100 anni dell’Aeronautica

Le prove nei cieli di Roma, il tam tam sui social dei cittadini che si chiedono il perché. E la spiegazione che arriva: domani, martedì 28 marzo, si celebreranno i 100 anni dell’Aeronautica Militare. E sui cieli della Capitale ci sarà il tanto atteso sorvolo, con lo sguardo che va puntato all’insù perché lo spettacolo, seppur sia sempre lo stesso, lascerà sicuramente senza parole.

Quando ci saranno le Frecce Tricolori domani a Roma

Come si legge sul sito ufficiale dell’Aeronautica Militare domani, martedì 28 marzo, nella Terrazza del Pincio, a Roma, si svolgerà la solenne cerimonia militare per la celebrazione del centesimo anniversario della costituzione della Forza Armata. E per l’occasione è previsto il sorvolo di alcuni velivoli dell’Aeronautica Militare in servizio e delle Frecce Tricolori. Il sorvolo sarà dalle 11.20 alle 12.15 in piazza del Popolo, poi le frecce chiuderanno la cerimonia e faranno un ultimo passaggio per rendere gli onori al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Intanto, fino al 29 marzo i cittadini potranno visitare il villaggio aeronautico “Air Force Experience”, che permetterà a tutti, adulti e piccini, di conoscere meglio l’Aeronautica Militare. Ci saranno, infatti, velivoli in mostra statica, percorsi esperienziali, incontri informativi e d’intrattenimento, stand promozionali, simulatori ludici, proiezioni, esibizioni musicali e sportive per vivere insieme il 100° compleanno dell’Arma Azzurra. Che si festeggerà proprio domani!

I palinsesti Rai per il centenario

C’è chi avrà la fortuna di assistere allo spettacolo nei cieli di Roma e chi, invece, dovrà accontentarsi della televisione. Mercoledì sera, infatti, su Rai 1 andrà in onda I cacciatori del cielo, un docu-film per celebrare il Centenario della Costituzione dell’Aeronautica militare e che punta l’attenzione su Francesco Baracca, l’asso degli assi, interpretato da Beppe Fiorello.

Prima di quella messa in onda, però, martedì 28 marzo alle 22.10 su Rai Storia verrà trasmesso “Italia. Viaggio nella Bellezza” con una visita alla “casa” degli aviatori, il Palazzo dell’Aeronautica a Roma, edificato tra il ’29 e il ’31 e voluto dal maresciallo dell’aria Italo Balbo. Venerdì 31 marzo alle 22.10 sempre su Rai Storia, infine, al via in prima tv la serie in quattro puntate “Storia dell’Aeronautica italiana 1923-1961”. La serie, realizzata da Rai Cultura in collaborazione con l’Aeronautica Militare, in occasione del Centenario dell’Aeronautica, vuole ripercorrere la storia dell’Aeronautica dalla sua fondazione al secondo dopoguerra, fino alla nascita delle Frecce Tricolori nel 1961.