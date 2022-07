Ciak si gira a Torvaianica, si cercano ‘aspiranti’ attori: ecco come candidarsi, i requisiti

Torvaianica presto si trasformerà in un ‘set’ a cielo aperto. E i casting per reclutare ‘aspiranti’ attori tra qualche giorno prenderanno il via. Sì, perché domenica 10 luglio presso lo stabilimento al Diva, sul lungomare delle Meduse, al civico 58, i candidati potranno presentarsi, fare una sorta di ‘provino’ e sperare di rientrare in quello che sarà un nuovo progetto cinematografico.

Si cercano ragazzi e ragazze dai 17 ai 22 anni

A Torvaianica, sul litorale romano, per un nuovo progetto cinematografico, per i ruoli principali del film si cercano ragazzi e ragazze dai 17 ai 22 anni, di provenienza laziale anche senza alcuna esperienza nel mondo della recitazione.

Come presentarsi e dove

I candidati dovranno presentarsi domenica 10 luglio, dalle 10 alle 18, presso lo stabilimento Al Diva, sul lungomare delle Meduse 58. Dovranno portare con sé una liberatoria compilata e se minorenni con almeno un genitore. La candidatura, come si legge nella locandina, si potrà inviare anche online: basterà mandare 2 foto (una a figura intera e una in primo piano), un breve video di presentazione e un contatto telefonico, insieme alla liberatoria compilata. Tutto potrà essere inoltrato via mail o via WhatsApp: castingusd@gmail.com o al numero 348 57 91 944.