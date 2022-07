Pomezia. Chiara e Serena trionfano al campionato Open 2022 Danza e Ballo: complimenti anche dal sindaco

Ancora un bel riconoscimento per la città di Pomezia. Il Sindaco Adriano Zuccalà, l’Assessore alla Partecipazione e allo Sport Giuseppe Raspa e la Presidente della Commissione consiliare Scuola e Servizi alla Persona Luisa Navisse hanno incontrato le due giovanissime ballerine di balli latino americani Chiara Scaglione e Serena Cervasio della scuola di ballo Universo Danza, rispettivamente di 13 e 14 anni.

Chi sono le vincitrici del campionato Open 2022 Danza e Ballo

Nonostante si allenino insieme da soli due anni, le due ragazze sono le vincitrici nella categoria Duo Latin Under 16 della 77° edizione del campionato italiano Open 2022 Danza e Ballo organizzato dalla ANMB (Associazione Nazionale Maestri di Ballo) che si sono svolti lo scorso giugno a Cinecittà World. Serena, la più grande di età delle due, è salita sul gradino più alto del podio anche nella categoria Solo Latin.

Ad accompagnarle all’incontro, il loro maestro Stefano Santinelli, vicepresidente della Federazione italiana Tecnici della Danza (FITD) e tecnico federale per Universo Danza, scuola di ballo attiva da anni sul nostro territorio.

Le parole del sindaco e dall’assessore

“L’incontro – ha dichiarato il Sindaco – è stato l’occasione per congratularmi con le nostre due giovanissime concittadine e augurare loro un grande in bocca al lupo per gli obiettivi futuro. Il ballo fa bene al cuore e all’anima, favorisce la socializzazione e consente di vivere liberamente le proprie emozioni“.

“L’augurio più grande – ha aggiunto l’Assessore Raspa– è che sempre più giovani seguano l’esempio di Chiara e Serena mettendosi in gioco con un’attività meravigliosa come il ballo, sintesi perfetta di socialità, divertimento ed impegno fisico“.