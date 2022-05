“Pomezia Città da favola”: il volume creato dalle scuole del territorio presentato oggi al Salone internazionale del Libro

Pomezia. Un volume unico nel suo genere, pubblicato da Gemma Edizioni, e finanziato dal Comune di Pomezia: si tratta di una raccolta di filastrocche, favole, fiabe e disegni ambientati nella nostra Città e firmati dagli studenti delle scuole dell’infanzia comunali Maria Immacolata, Sant’Andrea Uberto, San Francesco D’Assisi e Gianni Rodari, degli istituti comprensivi Enea, Pestalozzi, De Andrè, Orazio, Via della Tecnica e del circolo didattico Matteotti.

Il progetto e i contenuti

Un progetto che porta un nome piuttosto suggestivo “Una Città da favola”, fatto di storie, racconti che provengono dalle menti giovanissime del territorio e pensato anche per le generazioni a venire, che attraverso la lettura e la cultura potranno sentirti parte di un’intera comunità che ha deciso di non lasciare indietro la lettura e le sane abitudini.

L’iniziativa delle scuole e degli alunni

Realizzato in coordinazione con le scuole, il volume in questione ha avuto una lunga gestazione, per tutto l’anno 2021, ed ora è pronto per farsi leggere ed apprezzare, con l’obiettivo di tornare a guardare le Città con gli occhi dei più piccoli, cittadini del futuro.

Presentato oggi a Torino

Sono intervenute alla presentazione di Torino la vice Sindaco con delega alla Cultura Simona Morcellini e l’Assessora ai servizi educativi Miriam Delvecchio. Presente anche Leonardo, studente dell’istituto comprensivo Enea e autore dell’immagine di copertina del libro.