Pomezia, conto alla rovescia per il nuovo canile sanitario: si cerca un medico veterinario

È da poco arrivata la notizia che conferma l’apertura di un canile sanitario comunale a Pomezia in Via Vaccareccia. Affinché si proceda a passo svelto con l’apertura, il comune ha già pubblicato un avviso per la selezione di un medico veterinario che si occupi della Direzione Sanitaria.

Aperte le selezioni per un medico veterinario alla direzione del canile

La bellissima iniziativa del Comune di Pomezia sta per avere inizio. Il Comune ha già avviato la selezione di un medico veterinario per l’incarico di Direzione del canile sanitario della città: il ruolo sarà indispensabile per l’avvio dell’attività del Parco, dopo i lavori di riqualificazione dell’ex area militare di via Vaccareccia, l’acquisto di nuovi arredi e strumentazioni medico-sanitarie.

Apertura del parco canile in Via Vaccareccia

L’inaugurazione del parco canile avverrà al termine dei lavori in corso nell’area di oltre 15mila metri quadri. Sarà presente anche un edificio adibito all’accoglienza con ufficio adozioni, un ambulatorio veterinario, un gattile, l’area di sgambamento e un’infermeria.

Per tutte le info clicca QUI

Il nuovo parco canile rappresenterà una vera e propria casa rifugio per cani e gatti.

Leggi anche: Pomezia, il Consiglio Comunale dà il via libera al Piano di eliminazione delle barriere architettoniche