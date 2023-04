Pomezia, fuga romantica dai domiciliari, beccato insieme alla fidanzata: “Terza evasione in un mese”

Evade dai domiciliari per incontrare la fidanzata. È successo a Pomezia, dove un 41enne non nuovo al reato di evasione, si trovava ristretto ai domiciliari, ma ha pensato bene di allontanarsi per incontrare la sua metà. Ma l’evasione è stata scoperta dai Carabinieri della Compagnia di Pomezia che hanno proceduto all’arresto dell’uomo.

Il 41enne è stato sorpreso in auto con la fidanzata

In particolare, i militari dell’Aliquota Radiomobile, stavano transitando nel comprensorio di case popolari di via Ugo La Malfa per un servizio di controllo del territorio, quando hanno notato l’uomo che, in violazione del provvedimento restrittivo della libertà personale cui era sottoposto, si aggirava insieme alla fidanzata a bordo di un’autovettura. Gli uomini dell’Arma si sono subito messi in moto per fermare l’evaso.

Quando ha visto i carabinieri ha tentato la fuga

Di fronte ai militari il 41enne ha pensato bene di tentare la fuga, ingranando la marcia e premendo il piede sull’acceleratore. Un tentativo di dileguarsi a grande velocità che è terminato ben presto grazie al rapido intervento dei Carabinieri che sono stati capaci di bloccare, dopo un brevissimo inseguimento, il 41enne, finito in manette con l’accusa di evasione dai domiciliari.

Il 41enne era già evaso per ben due volte dai domiciliari

Dagli accertamenti delle forze dell’ordine è emerso che l’uomo, non era nuovo a questo tipo di reato, infatti, risulta già arrestato altre due volte per evasione, alla fine del mese di marzo e agli inizi del mese di aprile, quando i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile lo avevano sorpreso in entrambe le circostanze fuori dal proprio domicilio. Dopo questa terza evasione bisognerà vedere se il giudice, davanti al quale il 41enne dovrà comparire per essere giudicato con rito direttissimo, deciderà di prendere provvedimenti ulteriori a carico dell’uomo, magari applicando una misura restrittiva più afflittiva oppure se lo rimanderà semplicemente ai domiciliari.