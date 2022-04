Arrestato ieri mattina per rapina nel supermercato, arrestato di nuovo la notte per evasione: record per un 40enne

Ha provato a battere il record degli arresti in meno di 12 ore. E probabilmente ci è riuscito. Ne ha collezionati due. Uno in tarda mattinata e uno la notte. È successo a Latina, dove un 40enne del posto era stato arrestato ieri mattina dagli agenti della volante. L’uomo aveva infatti compiuto una rapina impropria ai danno della cassiera di un supermercato della città. Il 40enne era stato posto in regime di custodia domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di essere condotto davanti al Tribunale di Latina nella mattinata di sabato 16 aprile per l’udienza di convalida.

Latina: prima la rapina al supermercato, poi l’evasione: tutto in poche ore

Ma all’uomo l’arresto non era andato giù. E questa notte aveva deciso di uscire di casa e fuggire. Infatti, quando gli agenti sono andati a fare i controlli nel suo appartamento, non lo hanno trovato. Il 40enne si era reso irreperibile ai controlli di Polizia Giudiziaria. I poliziotti si sono quindi messi immediatamente sulle tracce del fuggitivo, che poco dopo è stato sorpreso in una strada del centro di Latina. L’uomo è stato fermato e condotto presso gli Uffici di corso della Repubblica.

Al termine delle formalità di rito, il pregiudicato è stato tratto in arresto perché colto nella flagranza del reato di evasione, ma questa volta, come disposto dalla competente Autorità giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Latina per evitare una nuova evasione e un terzo arresto.