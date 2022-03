Pomezia, l’amministrazione incontra i rappresentati dei lavoratori di Leonardo: ”Siamo dalla vostra parte”

Pomezia. Si è concluso da poco l’incontro tra il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, la vice Sindaco Simona Morcellini e le rappresentanze sindacali dei lavoratori di Leonardo. I rappresentati del Municipio hanno voluto incontrare i portavoce dei lavoratori per rassicurarli così sui prossimi orizzonti in programma per la città, soprattuto in vista dell’arrivo di nuovi fondi da investire.

Le parole del Sindaco di Pomezia

“Siamo dalla parte dei lavoratori senza se e senza ma – ha detto il Primo Cittadino – Come ho già avuto modo di comunicare ai vertici di Leonardo, il sito pometino non può e non deve chiudere, va bensì valorizzato in quanto insiste su un territorio che presenta caratteristiche uniche: la vicinanza alla Capitale e all’aeroporto di Pratica di Mare; l’hub logistico di Santa Palomba”.

In arrivo anche i fondi del PNRR

Poi, Zuccalà ha proseguito: ”La riqualificazione della Città già in corso, che vedrà un’accelerazione importante nei prossimi anni grazie ai fondi PNRR; opere e servizi alla persona che equivalgono a qualità della vita per dipendenti e indotto. Siederò a tutti i tavoli istituzionali accanto ai lavoratori, non soltanto per loro e per le loro famiglie, ma per sostenere il valore aggiunto della nostra Città”.