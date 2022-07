Cosa fare a luglio a Pomezia e Torvaianica: sagre, feste, musica, spettacoli, cinema in piazza, tutti gli appuntamenti

E’ partita ufficialmente l’Estate 2022 a Pomezia e Torvaianica. Ad aprire la stagione il 10 giugno, lo ricordiamo, è stata la I edizione del festival letterario “Libri sotto le stelle” dedicata a Margherita Hack nel centenario dalla sua nascita. La tre giorni di eventi ha visto così animarsi il centro storico di Pomezia con presentazioni di libri, spettacoli, letture animate e attività per bambini, premi letterari, street art e musica. Nei giorni seguenti ha poi preso via il programma di appuntamenti vero e proprio come le serate dedicate alla rassegna “Star sotto le Stelle” (che sarà riproposta anche a luglio e ad agosto) così come il “weekend fish” nell’ultimo fine settimana del mese.

“Star sotto le stelle”

Per ciò che riguarda nello specifico “Star sotto le Stelle”, rassegna iniziata il 19 giugno , si tratta di 14 eventi distribuiti in 7 serate di teatro, musica e cabaret che vedranno protagonisti artisti come Tiziana Foschi, Marco Falaguasta, Katia Rizzo, Marco Morandi, Claudia Campagnola, Corrado Tedeschi e Mario Zamma, Federico Perrotta e Valentina Olla, sotto la direzione artistica di Stefano Raucci e Nicola Canonico.

Gli altri eventi

Ma non finisce qui. Ritornano a Pomezia anche gli attesi appuntamenti con il Musical, alla sua quarta edizione; Pomezia Jazz al Selva dei Pini, la tradizionale Festa di San Benedetto e gli spettacoli di musica e teatro ogni giovedì sera nella splendida cornice del Museo Lavinium. Torvaianica sarà teatro invece della Festa dei pescatori e delle tradizionali sagre con le specialità nostrane, ma sarà anche il palco del rock, dell’animazione, della musica classica e del cinema, con i tradizionali appuntamenti in piazza Ungheria.

Eventi luglio Pomezia e Torvaianica estate 2022

Cosa ci sarà allora nello specifico nel mese in corso per i cittadini e i turisti? Intanto luglio si è aperto con l’ormai tradizionale appuntamento con lo street food. Dopodiché c’è stato spazio per il Pomezia Jazz e per la Festa del grano con quest’ultima a cura dell’Ass. Coloni fondatori di Pomezia.

Feste e sagre

Dall’8 all’11 luglio invece sarà la volta della Festa di San Benedetto con poi un nuovo appuntamento, il 10, con “Star sotto le stelle”. Negli stessi giorni, ma a Torvaianica, dall’8 al 10 luglio tornerà l’attesa “Sagra del Torvicello”. Il 17 luglio ancora appuntamento serale in Piazza Indipendenza con “Star sotto le stelle” mentre nel pomeriggio “la gara delle Fettuccine”.

Dal 22 al 24 torna anche “la Sagra delle telline” con location sempre Torvaianica. Serate saranno dedicate infine anche all’animazione da parte di Zoomarine; le date: 8 luglio, 15 luglio, 22 luglio, 29 luglio sempre alle 21.30 in Piazza Ungheria a Torvaianica.

Spettacoli

Il 9 luglio Torvaianica Comic, con il “Borsalino Show Hypnotic e Cabaret“, in Piazza Ungheria. Il giorno dopo ancora cabaret con Marco Capretti. Il 21 luglio, al Museo Lavinium “La casa del fantasma” alle 21.30 mentre a Torvaianica, la stessa sera, “Be talented Radio con Radio Italia”. Il 28 luglio “Kos&thebusking” funk and beatbox band sempre in Piazza Ungheria mentre al Museo Lavinium “Gente di facili costumi” alle 21.30.

Il cinema in piazza

Il mese di luglio segnerà anche il ritorno del cinema all’aperto sia sul litorale che in città con tanti appuntamenti dedicati a grandi e più piccoli.

Date e film Pomezia

Per Pomezia, dove non specificato diversamente, i film saranno proiettati in Piazza Indipendenza alle ore 21.30.

15 luglio – Hercules

22 luglio – Il Principe d’Egitto (ASD Santa Palomba)

Dal 25 al 29 luglio – Cinema sotto le stelle a Nova Lavinium – Piazza Aldo Moro (per i film proiettati consultare la pagina Faceboook del CdQ Nuova Lavinium)

29 luglio – Il pianeta del Tesoro (ASD Santa Palomba)

Date e film all’aperto Torvaianica

Per Torvaianica, dove non specificato diversamente, i film saranno proiettati in Piazza Ungheria alle ore 21.30.

11 luglio – Sing 2

12 luglio – Cetto c’è senza indubbiamente

13 luglio – Spongebob fuori dall’acqua

18 luglio – Paw Patrol

19 luglio – Not time to die

20 luglio – Spirit il ribelle

25 luglio – Dragon Trainer Il mondo Nascosto

26 luglio – Uno di noi

27 luglio – Frozen le avventure di Olaf

Agosto e settembre

Ricordiamo che tanti altri eventi saranno realizzati anche ad agosto e settembre (maggiori dettagli nei prossimi numeri di questa rivista). Tra gli eventi più attesi menzioniamo intanto il Festival “CentUgo Tognazzi 2022”, con il ritorno della famiglia Tognazzi che celebra quest’anno i cento anni dalla nascita del grande artista: una settimana interamente dedicata a Ugo con film, show, due grandi mostre, ospiti d’eccezione e la rivisitazione de “Lo scolapasta d’oro” con il torneo di padel “La padella d’oro” che vedrà la partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo. Programma completo sul sito www.comune.pomezia.rm.it