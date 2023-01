Pomezia, travolta mentre attraversa la strada: 53enne in codice rosso

Stava attraversando la strada proprio nei pressi del pronto soccorso, quando un’auto l’ha investita, scaraventandola a terra e facendole sbattere violentemente la testa. L’incidente è avvenuto a Pomezia nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17:50, sulla via del Mare, in direzione Torvaianica, a poca distanza dalla Casa di cura S. Anna.

Vittima del sinistro una donna di 53 anni. La signora stava attraversando la strada quando una Peugeot guidata da una donna l’ha investita, facendola cadere.

Investita sulla via del Mare

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna, poi trasportata al pronto soccorso del S. Anna in codice rosso, dove è attualmente ricoverata in attesa di terminare gli accertamenti e della prognosi. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Pomezia. Lunghe code si sono formate in direzione di Torvaianica, con file anche in direzione Castelli Romani a causa dei curiosi che rallentavano per capire cosa fosse successo nella direzione opposta.