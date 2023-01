Pomezia, auto centra in pieno un cinghiale: paura in strada (FOTO)

Se l’è vista davvero brutta un’automobilista che l’altro giorno a Pomezia, poco prima dell’ora di cena, si è visto “sbucare” all’improvviso davanti un cinghiale. E l’ha centrato in pieno. L’auto infatti purtroppo non è riuscita ad evitare l’impatto e l’animale sarebbe morto sul colpo. Fortunatamente nella circostanza non sarebbero rimaste coinvolte altre vetture.

Animale investito e ucciso in Via Giuseppe di Vittorio

Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 15 gennaio 2023 – erano all’incirca le 19.30 – lungo Via Giuseppe Di Vittorio, all’altezza di Via Menabrea in prossimità della rotonda di ingresso in città. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri.

Sempre più avvistamenti di cinghiali a Pomezia

Nell’area, anche complice la vicinanza con la riserva naturale, capita spesso di osservare gruppi di animali tra la vegetazione. Stavolta però ci è scappato l’incidente. Del resto il problema dei cinghiali a Pomezia non è certo una novità e non solo in questa specifica zona. Negli ultimi tempi infattit gli avvistamenti, che prima erano in zone più periferiche e in orari prevalentemente notturni, sono cresciuti esponenzialmente anche e soprattutto in pieno centro abitato. Non solo. Gruppi numerosi di cinghiali si ‘avventurano’ tra le abitazioni ormai anche nel tardo pomeriggio o comunque in orari dove la presenza di auto e persone non è certo isolata: come accaduto ad esempio lo scorso 26 dicembre quando un cittadino si era trovato davanti al cancello di casa – ed erano le 19.30 – un branco di cinghiali. Oppure qualche settimana prima dove, anche qui all’ora di cena, altri animali erano spuntati fuori e avevano ‘occupato’ Piazza Aldo Moro, altra zona in piena area urbana. Episodi, che non sono di certo gli unici come detto, che testimoniano un fenomeno preoccupante del quale però, nonostante le segnalazioni, nessun Ente pare voglia farsi carico: eppure i pericoli per l’incolumità di persone e automobilisti (come per l’incidente di domenica scorsa) sono davvero alti.

