Pomezia, branco di 20 cinghiali in centro: tra loro anche un cinghiale albino

I cinghiali tornano a farsi vedere a Pomezia. Stavolta in mezzo alle palazzine di via Singen, in pieno centro abitato, ad appena un chilometro di distanza da piazza Indipendenza, cuore pulsante della cittadina. L’avvistamento è avvenuto questa notte intorno alle 4:00. A riprendere un nutrito branco di cinghiali, almeno una ventina, un residente, Alberto Rosolin, che ha fotografato la scena postando poi le immagini sui social.

“Questa mattina intorno le ore 4 di domenica 6 Novembre, gruppo di 20/30 cinghiali in via Singen e via Casa Serena. Buona giornata a tutti”, ha scritto il cittadino. La foto riprende i cinghiali che mangiano tra l’erba dello spartitraffico, in mezzo alla strada. Tra loro anche un raro cinghiale albino.

Pomezia, branco di cinghiali in centro città in pieno giorno (FOTO E VIDEO)

La reazione dei residenti

“Qualche volta ci verranno a trovare nel nostro cortile”, scrive un residente. I cinghiali, infatti, si avvicinano sempre più alle abitazioni. C’è invece chi ironizza. “La prossima volta fammi uno squillo…vedo cosa posso fare”, commenta un utente, mentre un’altra rincara: “Ce li mangiamo. I cacciatori non li vogliono più”. Ma c’è anche chi ipotizza soluzioni drastiche: “Un bel pranzo con veleno…”