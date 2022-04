Pomezia, i cinghiali arrivano vicino alla scuola: ecco le immagini (VIDEO)

Nuovi avvistamenti di cinghiali a Pomezia la cui presenza in città – a ridosso di case e centro abitato – è ormai stabile da mesi. Ora però alcuni esemplari si sono avvicinati anche ad una scuola: come mostrano le immagini un nutrito gruppo di cinghiali si è stabilito nella vegetazione tra la Pontina e Via della Tecnica a due passi dalla Marone.

Dove sono i cinghiali a Pomezia

Ma questo è, come detto, soltanto l’ultimo avvistamento di una lunga serie. Da tempo infatti le segnalazioni sono sempre più frequenti e capita sempre più spesso, soprattutto in serata, di imbattersi con l’auto in cinghiali che attraversano la strada. L’ultimo ve lo avevamo segnalato meno di un mese fa. Ad ogni modo intere famiglie di questi animali sono state segnalate lungo Via Fratelli Bandiera, vicino alla Via del Mare o in Via di Pratica. E adesso anche in Via della Tecnica.

Nessuno prende in carico il problema

Il fenomeno chiaramente, lo diciamo da tempo, inizia a preoccupare i cittadini. Al momento però nessuno sembra prendersi in carico la questione. «Ho già mandato il 01.04.2022 una PEC al Comune e all’ASL, ma non è stato fatto nulla», ci scrive ad esempio un cittadino tra quelliche hanno filmato i cinghiali vicino alla scuola Marone.

