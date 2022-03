Pomezia, il cinghiale attraversa la strada, il resto della “famiglia” resta a bordo strada (VIDEO)

Nuovo avvistamento a Pomezia di un nutrito branco di cinghiali a pochi passi dal centro abitato. E’ successo ieri sera intorno alle 21.30 lungo via Fratelli Bandiera poco dopo la rotatoria della Via del mare. Uno degli animali ha anche attraversato la strada costringendo l’automobilista a rallentare come si vede nel video. A bordo strada invece il resto della “famiglia”, almeno altri 6 o 7 esemplari intenti ad addentrarsi nella vegetazione.

Cinghiali a Pomezia, gli ultimi avvistamenti

Del resto la presenza di questi animali anche vicino alle case è documentata ormai da tempo. Qualche mese fa, ricorderete, nella zona di Colle Fiorito, per giunta in pieno giorno, era stato avvistato un altro branco formato da 8 grossi esemplari. La presenza dei cinghiali a Pomezia in queste zone si sta facendo dunque sempre più frequente e probabilmente, per ora, il fenomeno è passato abbastanza sotto traccia. Ma considerando i passaggi sempre più vicini a case e scuola, senza contare il tema della sicurezza stradale chiaramente, non sarebbe il caso da parte delle Istituzioni locali di fare qualcosa in più?

