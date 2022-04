Paura sulla litoranea Torvaianica Ostia: auto contro un cinghiale, morto l’animale

Paura stamattina sulla Via litoranea tra Torvaianica a Ostia dove un automobilista si è schiantato contro un cinghiale che ha attraversato improvvisamente la strada. L’impatto è stato tremendo ed ha ucciso sul colpo l’animale. Illeso invece il conducente del veicolo.

Cinghiale ucciso a Ostia oggi venerdì 15 aprile 2022

Il sinistro si è verificato intorno poco prima delle 8.00 di oggi in corrispondenza di Via Ugo Ferrandi. Nello schianto il veicolo ha riportato ingenti danni. Stando alle prime informazioni emerse il cinghiale sarebbe sbucato all’improvviso dalla vegetazione e la vettura non avrebbe fatto in tempo a frenare. Inevitabile così l’impatto che, come detto, non ha lasciato scampo all’animale.

Incidente sulla Via Litoranea, illeso 41enne

Alla guida del veicolo, un’auto Hyundai, un uomo di 41 anni che è rimasto miracolosamente illeso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare. L’incidente si è verificato in direzione Torvaianica.

Traffico tra Torvaianica e Ostia

Al momento è stato istituito un senso unico alternato per permettere la pulizia della carreggiata. Le pattuglie sono in attesa del veterinario per l’accertamento del decesso e per la successiva rimozione della salma. Diverse le ripercussioni al traffico locale con rallentamenti nella zona dell’incidente in entrambe le direzioni.

Foto di repertorio