Pomezia, vuole uscire di casa: ad aspettarlo al cancello trova i cinghiali (VIDEO)

È uscito di casa con l’intenzione di fare una passeggiata “digestiva”, visto il susseguirsi di pranzi e cene dovuti al periodo natalizio. Ma, appena aperta la porta e arrivato nel cortile, si è trovato davanti una scena inconsueta. O forse – visti i tempi – neanche tanto. Un branco di cinghiali davanti al cancello, che gli hanno fatto dubitare della bontà dell’intenzione iniziale.

È successo nella serata di Santo Stefano a Pomezia, nel quartiere Nuova Lavinium, al civico 3 di via Ugo La Malfa. L’incontro ravvicinato con gli ungulati è avvenuto intorno alle ore 19:30 e a farlo il dottor Francesco Lamanna, medico stimato del posto. “Buona sera e Buona festa di Santo Stefano. Volevo uscire un po’, per fare due passi, mi sono venuti a prendere davanti il cancello di casa”, ha scherzato”.

Cinghiali a Pomezia

Non è certo la prima volta che si avvistano cinghiali a Pomezia. Ormai quasi ogni sera branchi più o meno numerosi si aggirano in varie zone della città, avvicinandosi sempre più al centro, in cerca di cibo. Molti i cittadini che li filmano o li fotografano vicino alle case, alle scuole o nel parco.