Elezioni comunali Pomezia: chi sono i consiglieri più votati

Elezioni Comunali a Pomezia, segui la diretta del turno delle Amministrative locali. Oltre alla sfida tra i cinque candidati a Sindaco, nel capoluogo pontino c’è attesa per capire come sarà la composizione del nuovo Consiglio Comunale sia per ciò che riguarda la maggioranza che l’opposizione. Ad incidere saranno sia i voti ottenuti dai singoli aspiranti consiglieri che chiaramente lo schieramento vincitore. Vediamo allora come saranno ripartiti i seggi tra i partiti e le liste in corsa a queste elezioni Comunali.

Comunali Pomezia 2023, chi sono i candidati consiglieri comunali

Ben 260 gli aspiranti consiglieri a queste Amministrative. Davvero tanti i nomi noti, con l’aggiunta inoltre di qualche “vecchia conoscenza” della politica locale (e ci sono anche alcune candidature ‘a sorpresa’). Guardando al centrodestra spiccano ad esempio i nomi dell’Avvocato Francesco Falco, degli ex Consiglieri Comunali Pinna e Pagliuso, ma anche di Roberto Vettraino e Paolo Ruffini. Per Forza Italia, dopo i dissidi col partito di qualche anno fa, ritroviamo l’ex Assessore Raimondo Piselli ma anche Claudio Mazza, molto conosciuto sul territorio (e non solo) in virtù del suo impegno con la Pro Loco. Con la Lega, scorrendo la lista, spunta un nome su tutti: quello di Omero Schiumarini che dopo lunghi trascorsi con il PD, si ripresenta alle elezioni dall’altra parte della barricata pronto a consumare, evidentemente, una sorta di “vendetta politica” dopo quanto accaduto nel recente passato.

Passiamo al centrosinistra. Tra i “big” figurano l’ex Consigliere Comunale Paolo Zanin nonché Imperia Zottola, già consigliera per i dem all’opposizione durante l’Amministrazione Fucci. C’è anche Martina Battistelli, figlia dell’ex Consigliere Comunale Maurizio Battistelli, e l’ex Assessora Rosaria Del Buono. Tra le liste a sostegno della Napolitano menzioniamo inoltre Angelo D’Avino e Davide Nasso, rappresentante dei balneari. Nel PSI si candida Paolo Fiorentini, Presidente del CdQ Campo Ascolano. Diamo uno sguardo al Movimento 5 Stelle. Tra i 24 candidati alla carica di consigliere alcuni sono reduci dall’ultima Amministrazione Zuccalà, quelli cioè rimasti fedeli al Sindaco e che non ne hanno votato la sfiducia: Marcella Conte, Luisa Navisse, Alessio Ruggiero, Massimiliano Villani, ai quali aggiungere l’ex Presidente del Consiglio Comunale Renzo Mercanti. Nella lista di Valore Civico invece c’è Marco De Zanni, ex cinque stelle e tra i quattro consiglieri fuoriusciti dal Movimento che hanno determinato proprio la caduta della Giunta Zuccalà, insieme a Monia Bartulocci e Nicolino Fortugno, con questi ultimi protagonisti di numerose battaglie per i pendolari di Pomezia e della stazione FS di Santa Palomba negli ultimi anni.

Chi sono i consiglieri più votati alle Amministrative di Pomezia 2023

La legge elettorale prevede l’assegnazione per il 60% alle liste collegate al Candidato Sindaco eletto. Dopodiché il resto dei seggi è attribuito alle altre liste in modo proporzionale al numero di voti ottenuto. Ricordiamo che i primi ad essere eletti come Consiglieri e quindi ad entrare nell’assise comunale saranno i Candidati a Sindaco sconfitti e a seguire i candidati consiglieri in base alle preferenze ricevute.

Di seguito l’elenco dei candidati consiglieri più votati.

In aggiornamento

Come sarà il nuovo Consiglio Comunale

Una volta concluse le operazioni di spoglio e ripartiti i seggi sarà delineata la composizione del nuovo Consiglio Comunale di Pomezia. Tuttavia, se non sarà vittoria al primo turno occorrerà aspettare il ballottaggio anche per sapere la composizione della maggioranza e della minoranza della prossima assise cittadina considerando che varierà in funzione del Sindaco eletto.

In aggiornamento

Risultati elezioni Pomezia 2023, affluenza, chi ha vinto

A queste Amministrative a Pomezia hanno votato ND elettori su un totale di ND aventi diritto. Per la coalizione di centrodestra abbiamo Veronica Felici, assessore dimissionario alle finanze del Comune di Ardea ed ex coordinatrice di Fratelli d’Italia a Pomezia. Per il centrosinistra, invece, Eleonora Napolitano, ex segretaria PD. Stefania Padula, già Presidente del Consiglio Comunale dell’ultima Amministrazione Zuccalà, è la candidata per il Movimento 5 Stelle. Due gli uomini: Giacomo Castro, già Presidente di Latium Vetus, a rappresentare la lista Valore Civico, e il professor Antonio Di Lisa, già candidato alle elezioni del 2013, a rappresentare Sinistra Italiana.

In aggiornamento