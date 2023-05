Elezioni comunali Pomezia: chi sono i consiglieri più votati

Elezioni Comunali a Pomezia, segui la diretta del turno delle Amministrative locali. Oltre alla sfida tra i cinque candidati a Sindaco – vinta al primo turno da Veronica Felici – c’è attesa per capire come sarà la composizione del nuovo Consiglio Comunale sia per ciò che riguarda la maggioranza che l’opposizione. Ad incidere saranno sia i voti ottenuti dai singoli aspiranti consiglieri che chiaramente lo schieramento vincitore, in questo caso la coalizione di centrodestra. Vediamo allora come saranno ripartiti i seggi tra i partiti e le liste in corsa a queste elezioni Comunali.

Comunali Pomezia 2023, chi sono i candidati consiglieri comunali

Ben 260 gli aspiranti consiglieri a queste Amministrative. Davvero tanti i nomi noti, con l’aggiunta inoltre di qualche “vecchia conoscenza” della politica locale (e ci sono anche alcune candidature ‘a sorpresa’). Vediamo dunque quali sono stati i candidati alla carica di consigliere che hanno ottenuto più preferenze.

Chi sono i consiglieri più votati alle Amministrative di Pomezia 2023

La legge elettorale prevede l’assegnazione per il 60% alle liste collegate al Candidato Sindaco eletto. Dopodiché il resto dei seggi è attribuito alle altre liste in modo proporzionale al numero di voti ottenuto. Ricordiamo che i primi ad essere eletti come Consiglieri e quindi ad entrare nell’assise comunale saranno i Candidati a Sindaco sconfitti e a seguire i candidati consiglieri in base alle preferenze ricevute.

Di seguito l’elenco dei candidati consiglieri più votati lista per lista.

FDI

Jessica Valle 732 Romano Errico detto Romanino 712 Maria Rotonda Russo 658 Cinzia Marinelli 641 Saverio Pagliuso 615 Giovanni Fioravanti 611 Sandro Paloni 574 Anna Giugliano 488 Michele Conte detto Michele 430 Elisa Arzente detta Elisa 377 Paolo Ruffini detto Lino detto Ruff 376 Giada Bardi 370 Mario Pinna 360 Nicola Zara 348 Giuseppe Cimadon 345 Rosalia Mercogliano 342 Marzia Tosoni 311 Alessandra Duma 305 Claudio De Lucia 220 Roberto Vettraino detto Prof 199 Roberta Ruggieri 168 Francesco Falco 150 Valerio Saccomanno 116 Barbara Conte detta Barbara 35

M5S

Renzo Mercanti 273 Luisa Navisse 227 Marcella Conte 222 Isabella Cavezza 179 Dario Vitiello 127 Alberto Pierotti detto Alberto 126 Alessia Tofanacchio 118 Ida Nazzaro 114 Francesco Pierotti detto Cecco 111 Massimiliano Villani 108 Alessandro Serafini 85 Daniele Telesca 78 Domenico Donvito 77 Francesco Milone 73 Alessio Ruggiero 68 Dario Di Berto Mancini detto Di Berto 67 Maurizio Di Luzio 64 Rachele Pizziconi 60 Andrea Iorio 59 Alessandro Corruccini 50 Giovanni Oliva 24 Daniele Bischetti 22 Jocelyn De La Cruz Castillo 7 Laura Maceratesi

PD

Enrico Mangano 728 Martina Battistelli 555 Alessio Caporaletti 553 Rosaria Del Buono 307 Paolo Zanin 239 Malgorzata Monika Drela 207 Federica Nati 203 Ivano Capodimonti 187 Valentina Fazio 181 Andrea Esposito 152 Giorgio Di Micco 144 Imperia Zottola 108 Martina Dell’Unto 103 Salvatore Russo 48 Francesca Fortezza 47 Marianna Lunardini 47 Deborah D’Auria 43 Federico Ripa 36 Alessandra Caponi 24 Alessandro Bartoli 15 Claudio Armenia 6 Elena Opariuc 1 Lorenzo Barabba 0 Alessandro Jannelli 0

Lega

Fabrizio Salvitti detto Salvini 651 Giuseppe De Luca detto Pino 587 Omero Schiumarini detto Omero 487 Maria Dimasi 475 Stefania Rufini detta Ruffini 467 Francesca Miniaci 383 Alfonso Masciave’ 222 Antonietta Rinaldi detta Etta 218 Francesca Bologna 195 Assunta Melchiorre 185 Paolo Nazzaro 178 Giuseppe Altese detto Peppe 63 Vanessa Salvioni 61 Aristide Montanera 50 Marco Fusco 36 Guido Rocco 33 Donato Cipriani 27 Consuelo Terranova 17 Emanuela Carosi 13 Valerio Santucci 11 Andrea Loy 10 Amir Siddique 8 Cristian Campana 7 Velia D’Oronzo 3

Forza Italia

Francesco Lamanna 423 Raimondo Piselli 340 Alessandro Bruni 63 Erminia Di Fonzo 58 Claudio Mazza 52 Valentina Sartori 51 Candida Esposito 51 Paola Mansi 46 Sabrina Gregori 43 Domenico Rocco 38 Aurora Malica 37 Luca Ponsi 15 Daniele Terenzi 9 Vincenzo Resta 4 Massimo Serretiello 2 Pino Falvelli 2 Alberto Altamura 1

Felici Sindaco Lista

Marco Polidori 401 Laura Busti 249 Debora Anastasio 193 Marco Crecco detto Grecco 111 Rosita Nicoletti 110 Adino Giorgi 68 Alfio Domenico Di Carlo 42 Alessio Bertuccini 37 Genny D’Andrea 18 Bruno Paolini 17 Marino Anzeni 15 Pier Paolo Cantoni 9 Salvatore Arcella 6 Emilia Giliberti 6 Antonio Di Cristofaro 5 Roberta Fracca 4 Maria Luisa Sepe 1 Giorgio Di Lorenzo 0 Mara Pellegrini 0 Salvatore Raponi detto Max

Valore Civico

Massimo Di Giulio 154 Gemma Chiacchio 94 Romina Zanlucchi 91 Salvatore Verde 61 Veronica Loscrì detta Nika 57 Oriana Liviani 44 Gloria D’Amore 40 Marco De Zanni 36 Claudio Ruggieri 33 Nicola De Lucia 32 Raffaela Florio 23 Maurizio Castellani 22 Denny Garofano 21 Silvia Donfrancesco 20 Lilla Rosanna De Lorenzo 16 Juana Angela Abregu 14 Maria Mirela Prunescu 13 Alberto D’Arcangeli 12 Nicolino Fortugno 12 Emanuele Cimadon 11 Valter Barbone 8 Monia Bartolucci 6 Viviana Amato 5 Valentina Codispoti 5

Pomezia in testa

Giuseppe Palmieri detto Peppone 186 Angelo D’Avino 156 Davide Nasso 72 Stefania Pipino 70 Sandro Barchiesi 57 Annalisa Di Stefano 43 Giuseppe Martinelli 36 Massimo Massimi 31 Luisella Balestrucci 19 Fiorella Zitola 12 Michele Cilione 11 Tina Muzi 7 Sara Morales Castro 6 Diego Lucarini 4 Angela Ferrara 3 Roberto Salvucci 0

Pomezia sul serio

Massimo Castellucci 189 Claudia Palumbo 149 Andrea Buratti 83 Gianluca Valeri 68 Mario Borgo Caratti 40 Flavio De Paro 24 Matteo Saullo 18 Laura Nardi 9 Mattia Caprita 8 Laura Clazzer 6 Gioia Della Rovere 3 Carmela Cannarsa 1 Priscilla De Lucia 1 Valentino Pascucci 1 Pamela Chessa 1 Giuseppe Stuppia

UDC

Alessia Diamanti 213 Jessica Carla Fedele detta Jessi 170 Silvano Toppi detto Luciano 142 Gianluca D’Onofrio 90 Eva Valentini 32 Ciro Vitolo 26 Antonio Panaccione 19 Leonello Laurenzi 19 Rossana Egerton 19 Matteo Giampa’ 18 Claudio Baieri 15 Matteo Iacoboni 10 Gennaro Capone 6 Micaela Micheli 2 Maurizio Leggi 2 Gessica Melis 0 Melissa Calzolai 0 Daniela Leopardi 0 Valeria Formilli 0

PSI

Sergio Busti 199 Laura Berni 96 Arnaldo Leone 69 Giovan Battista Maura detto Nanni 65 Francesca Nardi 65 Tea Flore 59 Paolo Fiorentini 43 Romina Parrucci 19 Assunta Daniela De Sena 15 Roberto Robotti 13 Alfredo De Cristofaro 12 Giorgia Migliori 9 Alfredo Nunziata 7 Claudia Galli 6 Paola Leggi 5 Valter Frisicaro 0 Giuseppe Zanni 0

Con Di Lisa Sindaco SI

Walter Bianco 115 Sandra Penge 71 Vera Chirulli 35 Sergio Gallo 33 Sandra Mancini 32 Giovanni Koene 27 Maurizia Danza 25 Roberto Pulcinella 20 Enrico Salvatore Caputi 15 Carlo Montibeller 10 Vincenzo D’Aranno 9 Rita Giustiniani 6 Elisabetta Papini 6 Emilia Galtieri 1 Susanna Crostella 0 Giuseppe Girardi 0 Pasquale Ruzza 0

R.E.A.

Grazia Paulicelli 5 Stefano D’Amore 4 Daniele Morbiducci 3 Francesco Pivetta 3 Alizia Giuliani 2 Filomena Rota 1 Dora Pantusa 1 Elena Galeone 1 Andreina Cuomo 0 Andrea Mandaglio 0 Davide Cordamo 0 Loredana Marchione 0 Patrizio Manni 0 Simona Decani 0 Guido Iacoponi 0 Malgorzata Jolanta Dabrowska 0 Roberto Longo 0 Claudio Nicosia

Come sarà il nuovo Consiglio Comunale

Una volta concluse le operazioni di spoglio e ripartiti i seggi sarà delineata la composizione del nuovo Consiglio Comunale di Pomezia. Per quanto riguarda la maggioranza 10 saranno i seggi attribuiti a Fratelli d’Italia che ancora una volta si è rivelata la lista più votata in città; 3 i Consiglieri in quota alla Lega, 1 a testa per Forza Italia e Lista Felici Sindaco. Nessun consigliere invece per UDC e REA. Passiamo alla minoranza: il Partito Democratico conquista 4 seggi, tra cui quello per la Candidata a Sindaco sconfitta Eleonora Napolitano. Al M5S due seggi, di cui uno alla Candidata Padula. Eletto Consigliere infine Giacomo Castro, candidato a Sindaco per Valore Civico.

Risultati elezioni Pomezia 2023, affluenza, chi ha vinto: Veronica Felici nuovo Sindaco della città

A queste Amministrative a Pomezia ha votato il 50.89% degli elettori. Vince al primo turno Veronica Felici del centrodestra: per lei una percentuale del 54% con un ruolo determinante recitato da FDI (31%). Seconda arriva il centrosinistra con Eleonora Napolitano (23,16%), lontanissimo il M5S al 15,48%. Giacomo Castro ottiene il 4,27% con più di 1.000 voti, ultima Sinistra Italiana con Antonio Di Lisa al 2,35%.