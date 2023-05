Elezioni Pomezia: il voto al seggio dei cinque candidati a Sindaco (FOTO)

Si vota oggi e domani a Pomezia per le Comunali, ecco le foto dei Candidati a Sindaco ai seggi. Diramato nel frattempo il primo dato sull’affluenza (siamo attorno al 12%) a questa tornata di Amministrative che vede in corsa per la carica di Primo Cittadino Eleonora Napolitano, Veronica Felici, Stefania Padula, Giacomo Castro e Antonio Di Lisa Ricordiamo che si potrà votare fino alle ore 23.00 di oggi, domenica 14 maggio 2023, e poi ancora domani dalle 7.00 alle 15.00. Dopodiché inizierà lo spoglio dei voti: se nessuno dei candidati riuscirà ad ottenere il 50%+1 delle preferenze tutto sarà rimandato al ballottaggio del 28 e 29 maggio (stessi orari del primo turno), viceversa avremo già domani la proclamazione del nuovo Sindaco di Pomezia.

Il voto dei Candidati a Sindaco alle elezioni di Pomezia 2023

La candidata del centrosinistra Eleonora Napolitano ha votato presso il seggio 43 di Carlo Alberto dalla Chiesa a Torvaianica. Antonio Di Lisa (Sinistra Italiana) si è recato invece nel seggio 4. Anche la candidata del Movimento 5 Stelle Stefania Padula si è recata al seggio per votare. Alle urne, presso il seggio di Campo Ascolano, anche Giacomo Castro di Valore Civico.

In aggiornamento

Affluenza elezioni Comunali Pomezia 2023

Intanto è arrivato il primo dato sull’affluenza a queste Comunali di Pomezia: alle ore 12.00 di oggi, domenica 14 maggio 2023, si sono recati alle urne 6.157 votanti su 49.545 elettori totali pari ad una percentuale del 12.43%. Si tratta di un numero in calo rispetto alle ultime Amministrative del 2018 dove aveva votato – a parità di rilevazione – il 15,53% degli aventi diritto.