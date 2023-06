Estate 2023 a Pomezia e Torvaianica, gli eventi in programma: ecco il calendario (in aggiornamento)

E’ iniziata finalmente l’estate e anche Pomezia, seppur con qualche ritardo dovuto al periodo di avvicendamento tra la gestione Commissariale e il nuovo Sindaco Veronica Felici, ha lanciato il programma degli eventi che ci accompagnerà nelle prossime settimane. La principale rassegna organizzata, denominata Summer Festival 2023, è iniziata lo scorso 23 giugno e prevede appuntamenti – al momento – per un mese. Tra gli spettacoli che spiccano nel programma menzioniamo quello dell’attore Michele La Ginestra (svoltosi il 25 giugno) e quello del comico Dado, in calendario per metà luglio (ma c’è anche lo show “Tipi” con Roberto Ciufoli). Vediamo allora il programma completo degli eventi estivi che si terranno a Pomezia e Torvaianica pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Pomezia.

Precisiamo che il programma, da quanto si apprende, non è ancora definitivo e che ulteriori appuntamenti potrebbero essere aggiunti nei prossimi giorni. Una volta resi noti dal Comune di Pomezia verranno aggiunti all’interno di questo articolo.

Articolo aggiornato al 28 giugno 2023

Eventi estate Pomezia 2023, il calendario

La rassegna Summer Festival raggruppa una serie di spettacoli dal vivo multigenere che si terrà in città dal 23 giugno al 23 luglio 2023 con spettacoli dalle ore 21:30 in Piazza Indipendenza. Complessivamente saranno 15 gli eventi, distribuiti in ognuno dei 5 weekend, dal venerdì alla domenica. Si tratta di una programmazione ricca, un concentrato di iniziative adatte ad incontrare gusti ed esigenze variegate e di richiamare il grande pubblico, anche fuori dai confini cittadini, grazie alla partecipazione di attori e musicisti di primo livello. Verrà realizzata anche grazie al contributo della Regione Lazio (L.R. 29 dicembre 2014, n.15 e ss.mm.ii. Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio).

Il calendario degli eventi in Piazza Indipendenza fino al 23 luglio 2023

Il venerdì sarà dedicato a spettacoli di cabaret, con comici/attori del calibro di Dado, i Sequestrattori Christian e Barbara, Fabrizio Gaetani, Danila Stalteri e Oscar Biglia, sotto la direzione artistica di Stefano Raucci (speaker dell’emittente romana Radio Radio, ndr). Il sabato sarà invece dedicato a concerti/musical, con spettacoli di alta qualità sotto la direzione artistica del M° Simone Martino e la partecipazione, durante ogni sera, di grandissimi artisti e performer dei più importanti Musical italiani, tra cui Francesco Antimiani, Giovanni De Filippi, Andrea Manganotto, Francesco Cazzolla, Francesca Marsi, Myriam Somma, Stefano Colli, Paolo Gatti e molti altri; infine la domenica con spettacoli di teatro, nella versione più leggera del varietà, che vedranno protagonisti artisti di primo livello del calibro di Michele La Ginestra, Roberto Ciufoli, Mimmo Ruggiero, Federico Perrotta, Valentina Olla e Marco falaguasta, sotto la direzione artistica di Nicola Canonico.

Sagre Torvaianica estate 2023, il calendario per giugno, luglio e agosto

Non mancheranno poi, passando a Torvaianica, i tradizionali appuntamenti con le sagre che ormai da qualche anno caratterizzando l’estate pometina. Nell’ultimo weekend di giugno ci sarà Weekend Fish mentre a luglio tutti gli altri appuntamenti “classici”: dalla Sagra del Torvicello, a quella della Tellina, passando per la Festa della Birra. Ecco allora il calendario completo:

Dal 30 giugno al 2 luglio – Weekend Fish

Dal 14 al 16 luglio – Sagra del Torvicello

Dal 28 luglio al 30 luglio – Sagra della Tellina

Dall’11 al 13 agosto – Sagra della Vongola

Dal 25 al 27 agosto – Festa della Birra

Dove si svolgeranno gli eventi, orari

Le sagre, come sempre, saranno a cura dell’Associazione Sviluppo Torvaianica e si svolgeranno presso il parco giochi di Via Danimarca al civico 97 come ormai avviene da qualche anno a questa parte (prima si svolgevano in Piazza Ungheria). Gli stand dovrebbero aprire, salvo condizioni particolari, attorno alle 19-19.30. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook ufficiale.

