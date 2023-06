Estate Ardea 2023: ecco il calendario completo con tutti gli eventi (FOTO)

Estate ad Ardea 2023, eventi, feste e tanto altro. Siamo ormai giunti alla tanto attesa stagione estiva da vivere, per chi resterà in città, con i tanti appuntamenti organizzati sul territorio a beneficio di turisti e residenti (sperando che anche il meteo faccia la propria parte). Ma che tipo di eventi sono stati preparati per Ardea? Vediamo il calendario con gli appuntamenti organizzati fino a questo momento con il calendario mese per mese.

Cosa fare ad Ardea d’estate, il programma degli eventi 2023

Nei giorni scorsi la Giunta del Sindaco Maurizio Cremonini ha approvato infatti la delibera con il programma di ‘massima’ dell’Estate ardeatina. Ad oggi sono in programma, tra gli altri, i seguenti eventi: “Estate in pineta” (Viale Corona Boreale – Colle Romito), con un programma che si protrarrà fino a fine agosto; “Insieme per cantare”, Museo Manzù (18 agosto); torna anche “E…state con noi” dell’Associazione Nuova California 2005, dal 5 al 9 luglio 2023. Non mancherà poi il consueto appuntamento con “Ardea Jazz” (a luglio), e alcune feste parrocchiali. Novità 2023 sarà lo Street Food Time promosso dall’Associazione A mano a mano APS, che si terrà presso il piazzale SMS Virgilio ad agosto.



La nuova ordinanza balneare di Ardea

Oltre al calendario degli eventi, che chiaramente potrebbe subire modifiche e aggiustamenti, novità per l’estate ardeatina ci sono anche sul fronte dell’ordinanza balneare che ogni anno viene firmata dal Sindaco e che va a disciplinare l’utilizzo del demanio. Quest’anno la stagione ad Ardea, iniziata lo scorso 1 maggio, durerà fino al 30 settembre. Tra le novità del testo rispetto al passato c’è l’estensione, la mattina, dell’orario di inizio del servizio di salvataggio anticipato di un’ora (dalle 9 anziché dalle 10 e fino alle 19 di ciascun giorno). Oltre tali orari, chiaramente, non è garantito il servizio di sorveglianza. Non accolte dunque le richieste dei balneari che chiedevano per contro di mantenere il precedente orario. Per quanto riguarda gli orari degli eventi, e dunque il limite consentito per i rumori (musica, ecc), presso i concessionari in possesso dei requisiti indicati dal Comune potranno svolgersi fino all’1 nel weekend e pre festivi e a mezzanotte durante la settimana. Questo fino al 15 settembre. Per tutti gli altri il limite orario sarà quello delle 22.00. L’ordinanza, viene precisato, rappresenta unicamente una deroga agli orari per la diffusione sonora e non una deroga a quelli che sono comunque i limiti delle emissioni sonore prodotte, indicati dalle normative vigenti in materia.

