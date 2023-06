Allerta meteo a Roma e nel Lazio martedì 13 giugno 2023: forti temporali fino a giovedì, le previsioni

Nuova ondata di maltempo in arrivo a Roma e nel Lazio. Da domani – ma in realtà il peggioramento è atteso già da oggi pomeriggio – ombrelli di nuovo aperti ma non certo per andare al mare: nelle prossime ore sono attese infatti nuove perturbazioni che ci accompagneranno poi per il resto della settimana, almeno fino a venerdì quando dovrebbe tornare il sole. Intanto però in queste ore prepariamoci a nuovi temporali e a forti precipitazioni.

Peggioramento meteo a Roma da oggi pomeriggio

L’instabilità riguarderà le giornate di martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 giugno. La Regione Lazio, a questo proposito, attraverso la Protezione Civile, ha inviato una nota di allerta a tutti i Sindaci. In questo senso, nella nota inviata, “si raccomanda – si legge – la costante manutenzione delle opere di regimazione idraulica, la verifica di sottopassi, la bonifica di cunette e degli alvei minori, così da poter prevenire conseguenze ancor più gravi di quelle che, fisiologicamente, possano attendersi. Sarà poi fondamentale garantire una costante informazione alla popolazione affinché vi sia la generale consapevolezza dei comportamenti di autoprotezione legati a fenomeni alluvionali”.

L’allerta meteo

Intanto l’Agenzia Regionale della protezione civile Lazio ha diramato l’allerta gialla per rovesci temporaleschi con validità dal pomeriggio di oggi, lunedì 12 giugno 2023 e per le successive 3-6 ore. Dopodiché l’avviso è stato esteso dalla tarda mattinata di domani, martedì 13 giugno 2023 e per le successive 6-9 ore. Il permanere di tale instabilità, precisa la Protezione Civile, è previsto fino alle prime ore della giornata di giovedì.

Meteo Roma domani 13 giugno, le previsioni di questa settimana

Dando uno sguardo alle previsioni meteo nella Capitale qualche temporale (debole) potrebbe verificarsi già oggi pomeriggio dalle 18.00 in poi e in serata, attorno a mezzanotte. Da domani invece l’arrivo dell’ondata vera e propria di maltempo – il picco sarà dopodomani – che ci accompagnerà fino a giovedì. Per il weekend invece tornerà il sole.