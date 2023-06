Nubifragio a Roma e ai Castelli: strade allagate, rider ‘stappa’ i tombini a mano (VIDEO)

L’estate sembra proprio non voler arrivare. Dopo una primavera dal sapore invernale, l’estate ormai alle porte sembra annunciarsi molto capricciosa. I temporali pomeridiani sono diventati una costante, facendo somigliare il clima italico sempre più a quello tropicale.

E anche oggi il meteo non si è smentito. Dopo una mattinata tutto sommato piacevole – se non fosse stato per il vento – nel pomeriggio i nubifragi si sono abbattuti specialmente nell’entroterra, anche in modo violento. Particolarmente colpita la provincia di Latina e parte della provincia di Frosinone, ma anche i Castelli Romani. Nel tardo pomeriggio anche Roma è stata oggetto, almeno nella parte nord est, di un violento nubifragio. Una temibile shelf cloud si è formata sul cielo della Capitale, per poi scaricare improvvisamente la pioggia.

Temporale a Roma e ai Castelli

Il temporale si è abbattuto nel III Municipio di Roma e sui Castelli Romani, in particolar modo a Velletri. E, mentre sul litorale romano splendeva il sole da Ladispoli fino a Nettuno, man mano che il pomeriggio avanzava le nubi hanno iniziato a coprire il cielo della Capitale, fino alla scrosciante pioggia delle 19:40.

Come di consueto ci sono stati disagi e allagamenti, fortunatamente non in maniera grave come successo a Sezze, dove sono caduti quasi 100 mm di pioggia in soli 70 minuti. Tantissime le segnalazioni sui social, soprattutto sulla pagina Meteo Lazio (il video delle piogge in provincia è stato preso dai lettori della pagina, mentre quello del temporale a Roma è stato girato da noi, ndr) provenienti da tutta la regione.

Via Tiburtina allagata, rider libera i tombini a mano

Situazione preoccupante nel IV Municipio, dove via Tiburtina si è completamente allagata anche (e soprattutto) a causa delle caditoie e dei tombini ostruiti. Un rider, impegnato nelle consegne, è stato ripreso in un video, inviato a Welcome to Favelas, mentre – sceso dal suo scooter – ha iniziato a liberare gli scarichi dai rifiuti per cercare di far defluire l’acqua.

Una scena drammatica e imbarazzante per gli amministratori comunali, deputati alla pulizia. Ogni volta che le piogge si abbattono, invece, la situazione si ripete puntualmente.