Arriva finalmente l’Estate 2023 a Ostia: boom di presenze tra spiagge e ristoranti per la Festa della Repubblica (FOTO)

L’attendavamo da diverse settimane, ma finalmente l’Estate 2023 è arrivata su Ostia. Abbiamo dovuto aspettare il 2 Giugno 2023, ovvero la Festa della Repubblica, per vedere il territorio nuovamente visitato da migliaia di turisti. Un lungomare di Ponente così pieno non si vedeva ormai da anni, dimostrando come la zona lidense sia ancora una delle mete balneari favorite dai cittadini romani e soprattutto da chi viene da fuori città.

Il lungomare di Ostia Ponente preso d’assalto

Camminare tra il lungomare Duca degli Abruzzi e quello di Paolo Toscanelli, è una gioia per chiunque abbia a cuore il rilancio turistico di questo territorio. Fin dalle prime ore della mattina, gli arenili pubblici sono stati presi d’assalto dalle persone. La spiaggia libera tra il Porto di Roma e piazza Scipione Africano è pienissima, con i volenterosi di passare una giornata al mare che fanno a gara per sistemare il proprio ombrellone nelle vicinanze del bagnasciuga.

Fila agli stabilimenti balneari lidensi

Chi non vuole passare una giornata di mare nell’oggettiva calca della spiaggia libera, per prendere il sole si affida agli stabilimenti balneari. Di queste realtà, sul territorio di Ponente avvistate grandi file in prossimità delle biglietterie, con le persone che chiedono di affittare per una giornata ombrelloni e lettini. Chi può spendere di più, cerca anche una cabina se in compagnia di familiari e parenti. Pieni gli stabilimenti di Aneme e Core, il Village Beach, lo storico Vittoria, il Bahia, la Conchiglia, Urbinati e l’Elmi, con quest’ultimo che vede ragazzi giocare a racchettoni e beach soccer nei campi attrezzati sulla spiaggia.

Ristoranti pieni nel Centro del territorio

Come le grandi mete balneari, il centro di Ostia torna con i ristoranti pieni nei giorni di festa. Diverse persone, romani venuti dagli altri Municipi capitolini, ci raccontano: “Non pensavamo di trovare così tanta gente, oggi. A piazza Anco Marzio tutti i ristoranti erano pieni e anche altri tre locali sul lungomare, ci hanno risposto l’identica cosa. Ora facciamo una passeggiata spostandoci fuori dal centro storico, certi che alla fine troveremo un ristorante che ci ospiti”. Insomma, per mangiare oggi sul lungomare lidense, serviva prenotare al ristorante con più di qualche giorno d’anticipo. Diremmo come tradizione delle grandi mete balneari italiane.

Ostia è piena di turisti, ma non per meriti del Campidoglio

Merito della politica se Ostia torna presa d’assalto dai turisti? Non proprio. I turisti tornano a vivere le spiagge libere, che però non vedono benefici dalla cura turistica del sindaco Gualtieri e l’assessore Onorato. Chi non può permettersi lo stabilimento balneare, va ugualmente sugli arenili comunali, nonostante l’assenza di decoro in questi spazi della città. La sporcizia la fa da padrone sulle coste del lungomare Duca degli Abruzzi, stessa cosa sul lungomare Toscanelli con la presenza di accampamenti rintracciabili negli spazi dell’ex Faber Beach. Ma i turisti, nonostante tutto, sopportano anche il degrado urbano pur di passare una giornata al mare. Ma sulla gestione pubblica degli arenili, è ormai palese come serva cambiare la rotta per il bene di tutto il territorio.