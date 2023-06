Cosa fare il 2 giugno 2023 a Roma: musei gratis, parata militare, strade chiuse e orari

Il 2 giugno è una data importante per l’Italia, si celebra il 77esimo anniversario della proclamazione della Repubblica e offre anche la possibilità di un ponte da vivere all’insegna della cultura, storia e divertimento. Chi si trova a Roma dunque non può farsi sfuggire questa rosa di iniziative artistiche e ludiche; la città offre infatti un’ampia scelta di eventi e manifestazioni per tutti i gusti e le età. Ecco alcuni suggerimenti per trascorrere al meglio il 2 giugno a Roma.

La parata militare ai Fori Imperiali e il passaggio delle Frecce Tricolore a Roma

Il momento clou delle celebrazioni del 2 giugno è la tradizionale parata militare che si tiene ai Fori Imperiali, alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella renderà omaggio all’Altare della Patria con la deposizione di una corona d’alloro alle 9.15, e poi assisterà dalla tribuna presidenziale alla sfilata delle Forze Armate e di Polizia. Alle 9.10, il cielo di Roma sarà colorato dal tricolore grazie al passaggio delle Frecce Tricolore, la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare.

I musei gratis per il 2 giugno: una visita alla scoperta dell’arte e della storia

Per il 2 giugno, il ministero della Cultura ha reso disponibile un elenco dei musei e parchi archeologici statali aperti gratuitamente. Si tratta di una grande opportunità per ammirare le bellezze artistiche e storiche della città, da quelle più famose a quelle meno conosciute. Tra i musei gratis per il 2 giugno a Roma ci sono il Parco archeologico del Colosseo (aperto dalle 14 alle 19.15), il Pantheon, Castel Sant’Angelo, la Galleria Borghese e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

Il Rino Gaetano Day al parco Talenti: due giorni di musica e solidarietà

Per ricordare il cantautore Rino Gaetano nel 42esimo anniversario della sua scomparsa, si terrà al parco Talenti di Roma il Rino Gaetano Day, la manifestazione nazionale organizzata dalla sorella Anna e dal nipote Alessandro Gaetano. L’evento si svolgerà venerdì 2 e sabato 3 giugno, con un programma ricco di musica, spettacoli e testimonianze. Il tema portante di questa tredicesima edizione è la sostenibilità ambientale. Sul palco si alterneranno la Rino Gaetano Band e tanti altri artisti e ospiti.

Il Festival di Villa Bonelli: spettacoli teatrali, giochi e laboratori per grandi e piccini

Un altro appuntamento da non perdere per il 2 giugno a Roma è il Festival Comunitario di Villa Bonelli, organizzato dall’associazione Disambigua Aps e patrocinato dal Municipio Roma XI. Si tratta di un evento che coinvolge il territorio con proposte artistiche e culturali per tutta la famiglia. Il festival proseguirà anche per i prossimi fine settimana, dal 2 al 4 e dal 9 all’11 giugno. Tra le attività in programma ci sono spettacoli teatrali, giochi e laboratori per bambini e adulti. L’ingresso è da via Camillo Montalcini 1.

Le strade chiuse e i bus deviati per il 2 giugno: le informazioni utili per muoversi in città

Per garantire lo svolgimento delle celebrazioni del 2 giugno, Roma Mobilità ha predisposto un piano di chiusura delle strade e deviazione di alcune linee bus. I divieti di sosta inizieranno già dalle 14 di giovedì 1° giugno in alcune zone del centro, tra Caracalla, Porta Capena, Circo Massimo, Bocca della Verità, Teatro Marcello e piazza Venezia. Dalle 5 del mattino del 2 giugno, le chiusure al traffico riguarderanno anche via di San Gregorio, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza d’Ara Coeli, via del Teatro di Marcello, via Petroselli, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, piazzale Numa Pompilio, viale delle Terme di Caracalla. Dalle 7, le chiusure si estenderanno anche a via Cesare Battisti, via IV novembre e alle strade attorno al Quirinale. Dalle 13.30 verrà effettuata la progressiva riapertura delle strade, ad eccezione di via dei Fori Imperiali che resterà chiusa per pedonalizzazione festiva fino alla mezzanotte.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, i capolinea di piazza Venezia e via del Teatro Marcello saranno temporaneamente soppressi mentre per 32 linee bus scatteranno misure di limitazione o deviazione dei percorsi. Si consiglia di consultare il sito di Roma Mobilità per maggiori dettagli e aggiornamenti.