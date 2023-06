Rino Gaetano Day al Parco Talenti il 2 e il 3 giugno 2023: ospiti e programma completo

Il 2 e il 3 giugno 2023 si terrà a Roma il Rino Gaetano Day, l’evento dedicato al cantautore calabrese scomparso quarantadue anni fa in un tragico incidente stradale. La manifestazione, organizzata dalla sorella Anna e dal nipote Alessandro, vuole celebrare la vita e l’arte di Rino Gaetano, uno degli artisti più originali e irriverenti della musica italiana. Tra gli ospiti che si esibiranno sul palco del Parco Talenti ci saranno Leo Gassman e Pierdavide Carone, oltre alla Rino Gaetano Band.

Il Programma del Rino Gaetano Day

Come accennato sopra, il Rino Gaetano Day è una manifestazione nata nel 2011 per volontà della sorella Anna e del nipote Alessandro, che hanno voluto creare un momento di incontro e di omaggio al cantautore nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa. L’evento si svolge ogni anno al Parco Talenti di Roma, dove si esibiscono artisti noti e emergenti che si ispirano a Rino Gaetano o che ne reinterpretano le canzoni. Il tema portante di questa tredicesima edizione è la sostenibilità ambientale, e l’evento supporterà la Sea Shepherd Italia, la Onlus che si occupa di difendere la vita marina dalle attività illegali. Il programma del Rino Gaetano Day prevede due giorni di musica dal vivo, con due conduzioni diverse. La prima serata, venerdì 2 giugno, sarà presentata da La Mario, mentre la seconda serata, sabato 3 giugno, sarà affidata a Gaia Messerklinger e Greg. Entrambe le serate saranno aperte alle 18 con una playlist inedita di brani che Rino Gaetano ascoltava, realizzata attraverso la sua personale collezione di vinili e assemblata da Alessandro Gaetano.

Gli ospiti

Tra gli ospiti che saliranno sul palco ci saranno Leo Gassman e Pierdavide Carone, due artisti che hanno partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Leo Gassman, figlio dell’attore Alessandro Gassman, ha presentato il brano “Vai bene così”, mentre Pierdavide Carone, noto per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, ha duettato con Federico Poggipollini nel brano “Un minuto prima dell’alba”. Altri ospiti saranno Lorenzo Lepore e Giulio Wilson, due cantautori emergenti che hanno partecipato al talent show The Voice of Italy, e Antonio Rezza e Flavia Mastrella, una coppia di artisti poliedrici che si occupano di teatro, cinema, videoarte e musica. La prima serata vedrà anche le esibizioni di Comete, nome d’arte di Eugenio Campagna, e Luciano D’Abruzzo, due giovani cantautori romani. Il Rino Gaetano Day sarà anche una vetrina per le nuove proposte della scena musicale italiana, ispirate da Rino Gaetano. Il 2 giugno si esibiranno Dario Gabrieli, Matteo Massetti e Antidoti Label, seguiti da Naive, Matteo Costanzo e la più affermata Mille. Il 3 giugno invece toccherà a Thogo e LAVE, seguiti dalla coppia formata da Guidobaldi e Daniele De Gregori.

Per maggiori informazioni sul Rino Gaetano Day e sul programma completo, si può visitare il sito ufficiale dell’evento: https://www.rinogaetanoday.it/

Rino Gaetano: un artista ribelle e visionario

Rino Gaetano, nato a Crotone nel 1950 e trasferitosi a Roma a dieci anni, fu un cantautore dallo stile unico e inconfondibile. Con la sua voce ruvida e graffiante, le sue canzoni ironiche e provocatorie, la sua denuncia sociale spesso nascosta dietro testi apparentemente leggeri e disimpegnati, Rino Gaetano seppe raccontare l’Italia degli anni Settanta, fatta di contraddizioni, disuguaglianze, lotte politiche e crisi economiche. Non ebbe paura di fare nomi e cognomi di personaggi pubblici, né di sfidare la censura con le sue metafore e le sue allusioni. Fu un artista anticonformista, visionario, brillante, innovativo, che anticipò molti temi e tendenze della musica successiva. Tra i suoi brani più famosi ricordiamo “Ma il cielo è sempre più blu”, “Gianna”, “Aida”, “Nuntereggae più”, “Berta filava”, “A mano a mano”. Morì il 2 giugno 1981, a soli trent’anni, in un incidente stradale su via Nomentana a Roma. Dpo la sua morte è diventato definitivamente un’artista di culto, immortale.