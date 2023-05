Rino Gaetano, chi è il nipote Alessandro Gaetano: età, carriera, canzoni, oggi

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili e a Marisa Laurito, anche Alessandro Gaetano, che ricorderà in studio lo zio, l’amato cantautore Rino Gaetano.

Cosa sappiamo sul nipote di Rino Gaetano, Alessandro Gaetano

Alessandro Gaetano, nipote del grande Rino, oggi sarà in studio, da Serena Bortone, per ricordare lo zio. E lui è spesso in tv, sul piccolo schermo proprio per questo motivo. Sappiamo che è figlio della sorella Anna e che per ricordare e omaggiare lo zio, che ha segnato con i suoi brani intere generazioni, ha fondato una tribute band. Lui, infatti, ha seguito le orme del grande cantautore e oggi è un cantante, che si esibisce con il nome d’arte di greyVision.

La Rino Gaetano Band

Alessandro, come anticipato, ha fondato una band per ricordare lo zio. E come ha spiegato tempo fa in un’intervista rilasciata a Leggo, di Rino ha ricordi bellissimi: ‘Era alto, profumato, spiritoso, ma anche riservato, premuroso e presente’ – ha detto. Il brano che sente più suo, ha spiegato, è ‘E la vecchia che salta con l’alta’ perché ha ‘un testo mistico, composto‘, ma quello che più ama dello zio è ‘Mio fratello è figlio unico’.

Instagram di Alessandro Gaetano

Di Alessandro Gaetano non abbiamo molte informazioni, non sappiamo nulla sulla sua età e sulla vita privata: oggi, forse, si lascerà andare ai microfoni di Serena Bortone. Su Instagram, però, è molto attivo e questo è il suo account @greyvision. Qui vanta un bel po’ di followers e condivide, come tutti, scatti del suo lavoro e della sua quotidianità. Pare, tra l’altro, che ami la fotografia e viaggiare in giro per il mondo.