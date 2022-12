Marisa Laurito, chi è il compagno chi è, età, carriera, figli, foto oggi, ex marito, vita privata dell’attrice

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno il salotto televisivo del pomeriggio di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti ci sarà anche lei, l’attrice e cantante volto noto della televisione italiana Marisa Laurito che si racconterà e ripercorrerà la sua vita a 360°. Conosciamola più da vicino!

La biografia di Marisa Laurito

L’attrice era il suo sogno sin da bambina e nel corso del tempo è riuscito a coronarlo. Marisa Laurito è nata a Napoli il 19 aprile 1951 ed oggi pertanto ha 71 anni. Il debutto avviene con il grande Eduardo De Filippo di cui entra poi a far parte della sua compagnia. Il primo contratto da professionista lo firma nel 1972 quando aveva 21 anni. Nel corso della sua carriera, oltre al teatro, la troviamo anche al cinema in una ventina di film, oltre che nel mondo della musica come cantante. Ha vinto, tra gli altri, la maschera d’argento per il teatro, il Telegatto e il Globo D’oro.

La carriera

Come detto la carriera di Marisa Laurito è divisa tra cinema, canto, teatro e televisione. Negli anni ’80 ha accresciuto la sua popolarità lavorando con Renzo Arbore nella nota trasmissione Quelli della Notte ma anche con Raffaella Carrà. Poco prima dell’arrivo del 1990 ha anche condotto una trasmissione di successo (Marisa la nuit) e il pubblico l’ha potuta ammirare anche nello storico format di Rai 1 Domenica In, oggi affidato a Mara Venier.

Cinema

Ha recitato in film come L’Italia s’è rotta di Steno, Pari e dispari, La pagella, Ride bene chi ride ultimo. La sua carriera al cinema, dopo l’esordio nel 1976 con il film Perdutamente tuo…mi firmo Macaluso Carmelo fu Giuseppe, è andata avanti per anni con l’apice toccato negli anni ’80. In tempi recenti ha recitato in W gli sposi nel 2019 e ne I Fratelli de Filippo nel 2021.

Televisione e programmi tv

Ancora più recente le sue ultime apparizioni in Tv dato che l’abbiamo vista nella serie Mina Settembre sulla Rai. Sempre il suo nome compare nei suoi primi anni di carriera a fianco a quello di Eduardo De Filippo dal 1975 al 1977 dove appare in diverse produzioni. E’ stata negli anni anche il volto di celebri trasmissioni televisive: oltre alla già citata Domenica In la troviamo anche ai Fatti Vostri, a Ballando con le stelle, e allo Zecchino D’oro.

Canzoni

Marisa Laurito è conosciuta anche come cantante anche se la musica rappresenta una piccola parte della sua longeva carriera. Nel 1989 ad ogni modo esce un 45 giri intitolato Il babà è una cosa seria/Io songo’a star.

La vita privata, com’è oggi Marisa Laurito

L’attrice è stata sposata per un solo anno con l’ex calciatore della Roma Franco Cordova. Il loro matrimonio non durò molto: dopo essere convolati a nozze nel 2001 la separazione arrivò appena l’anno successivo. Oggi Marisa Laurito è legata sentimentalmente all’imprenditore Pietro Perdini. In entrambe le relazioni l’attrice non ha avuto figli ma non rimpiange la mancata maternità. Questo un suo passaggio in merito in un’occasione a Verissimo:

“Credo che i figli abbiano bisogno di un papà e di una mamma. Avevo un grande senso di responsabilità lavoravo molto non volevo far crescere i miei figli da altri. Avevo paura che poi me ne sarei pentita ma così non è stato”

Instagram

Recentemente l’attrice ha lanciato un appello e una raccolta firme per aiutare tutte le donne iraniane. Su Instagram ha un proprio account ufficiale seguito da circa 19mila followers. Lo potete trovare qui.