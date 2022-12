Marisa Laurito, chi è il compagno Pietro Perdini: età, carriera, figli, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno. In apertura, nella puntata di oggi, ci sarà ospite anche la grande attrice Marisa Laurito. La showgirl, oggi 71enne, ha una relazione ormai da tempo con un imprenditore, Pietro Perdini dopo aver avuto alle spalle anche un matrimonio, durato però molto poco. Ma cosa sappiamo sull’attuale compagno di Marisa Laurito? Conosciamolo più da vicino!

Cosa sappiamo su Pietro Perdini il compagno dell’attrice Marisa Laurito

Marisa Laurito sappiamo praticamente tutto ( in questo articolo potete leggere la sua biografia completa e tutte le curiosità su di lei Serena Rossi. Nella sua vita sentimentale c’è oggi Pietro Perdini: la loro è una relazione riservata e sul suo conto non si sa molto. Sappiamo però che è un imprenditore. Susappiamo praticamente tutto (). L’attrice è nata a Napoli il 19 aprile del 1951. Ha esordito giovanissima quando è entrata a far parte della compagnia teatrale di Eduardo De Filippo. Ha debuttato con lui nel 1969, arrivando poi a firmare il primo contratto da maggiorenne nel 1972. Marisa ha recitato inoltre in una ventina di film e ha debuttato al cinema nel 1976, prima in piccole parti, fino a ruoli più incisivi. Negli anni ’80 ha acquisito molta popolarità lavorando a fianco di Renzo Arbore in Quelli della notte e con Raffaella Carrà nello show di prima serata Buonasera Raffaella. Negli anni 2000 si è dedicata prevalentemente al teatro e nel 2014 ha partecipato alla decima edizione di Ballando con le stelle. Nel 2022 la troviamo nella fiction di successo Mina Settembre dove ha recitato al fianco diNella sua vita sentimentale c’è oggi: la loro è una relazione riservata e sul suo conto non si sa molto. Sappiamo però che è un imprenditore.

La vita privata

Nel 2002 l’attrice ha iniziato una storia d’amore con Pietro Perdini. La coppia non ha figli. Oggi, dopo vent’anni, sono ancora felicemente fidanzati. I due però hanno scelto, almeno per ora, di non sposarsi. Anche perché non tutti sanno che l’attrice ha alle spalle in realtà un matrimonio: sì perché la showgirl si era sposata nel 2001 con l’ex calciatore della Roma Franco Cordova. Ma il loro rapporto non è mai decollato: non a caso già l’anno successivo la coppia era già separata. “Il fatto è che io da sempre non credo nel matrimonio”, aveva dichiarato l’attrice. Poi il nuovo amore con l’imprenditore: “E’ una persona seria, piacevole, solida, io vivo a Roma, lui a Brescia ma penso che in futuro staremo ancora insieme”.

Instagram

Su Instagram non abbiamo trovato il profilo del compagno attuale di Marisa Laurito. Lei invece, con il suo account @casalaurito, vanta oltre 19.000 followers.