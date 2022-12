Domenica In, anticipazioni 25 dicembre 2022: chi sono gli ospiti nel giorno di Natale

Domenica In non si ferma mai e andrà in onda anche nel giorno di Natale. Mara Venier è guarita dal Covid e la puntata, fortunatamente, non è a rischio: i telespettatori, quelli che seguono da sempre la trasmissione, possono stare tranquilli perché il salotto televisivo aprirà le sue porte anche in questa domenica speciale. E accoglierà nuovi ospiti, che si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata. Ma chi intervisterà la padrona di casa? E cosa succederà in televisione su Rai 1 a partire dalle 14, subito dopo il TG?

Iva Zanicchi e Orietta Berti a Domenica In

Tra gli ospiti di domenica 25 dicembre anche Iva Zanicchi e Orietta Berti. La prima è stata una delle protagoniste, più discusse e chiacchierate, dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, che si è conclusa con la vittoria, quasi inaspettata, di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. La seconda, invece, al momento è impegnata come opinionista al Grande Fratello Vip. Entrambe si racconteranno, ancora una volta, ai microfoni della zia ‘nazionale’ Mara Venier e parleranno sì dei loro successi, ma anche dell’amore. E della sfera privata.

Tutti gli ospiti di Mara Venier

Ma non finisce qui. Per lo spazio dedicato alla musica ci sarà Bobby Solo, che terrà compagnia ai telespettatori con un medley di canzoni natalizie. Per lo spazio dedicato al cinema, invece, ci sarà Christian De Sica, che presenterà il film ‘Natale a tutti i costi’, disponibile su Netflix: l’attore romano, amatissimo dal pubblico, è tra i protagonisti della pellicola al fianco di Angela Finocchiaro. E ancora, da Mara Venier arriveranno anche Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, che presenteranno il film ‘Tre di troppo’, che sarà disponibile nelle sale cinematografiche italiane il 1 gennaio. Per iniziare al meglio il nuovo anno!

L’appuntamento con Domenica In, quindi, è per il 25 dicembre, giorno di Natale, a partire dalle 14 su Rai 1. Per una domenica all’insegna della leggerezza, della musica e della spensieratezza.