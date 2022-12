Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2022? Coppia vincitrice e classifica dopo la finale di venerdì 23 dicembre 2022

Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2022? Il momento tanto atteso, quello della finale, è arrivato e i telespettatori non riescono a tenere a freno la curiosità. E la domanda ricorrente è solo una: quale coppia ha trionfato e ha vinto questa imperdibile edizione di Ballando con le Stelle? Eccezionalmente di venerdì, il programma è giunto al capolinea. Tra un passo di danza e l’altra, tra polemiche, risate e grandi emozioni. Protagonisti, come sempre, volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di mettersi in gioco, di scendere in pista e improvvisarsi ballerini, al fianco di chi fa questo per mestiere. Ma cosa è successo nella finale di venerdì 23 dicembre? E qual è la classifica completa?

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca vincono Ballando con le stelle

Queste erano le coppie arrivate fino alla finale. E che sono salite sul palco nella puntata del 23 dicembre per contendersi la vittoria di questa edizione:

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Rosanna Banfi e Simone Casula

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Gabriel Garko e Giada Lini

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Alessandro Egger e Tove Villfor

Ripescati anche Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, che hanno deciso di mettersi in gioco, ancora una volta, dopo l’infortunio della giornalista. Chi di loro, quindi, ha trionfato?

Alla fine i vincitori di questa edizione, grazie ad una clamorosa rimonta, sono proprio Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca!

La classifica finale

Vediamo adesso la classifica finale. Ricordiamo che prima della puntata di ieri le posizioni delle coppie ancora in gara erano le seguenti:

Ema Stokholma e Angelo Madonia – 30 punti

Alessandro Egger e Tove Villfor – 25 punti

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu – 20 punti

Gabriel Garko e Giada Lini – 15 punti

Iva Zanicchi e Samuel Peron – 10 punti

Rosanna Banfi e Simone Casula – 5 punti

Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca – 0 punti.

C’è stato uno stravolgimento nel corso della finale di venerdì 23 dicembre? Assolutamente sì come visto. Questa la classifica finale di Ballando con le stelle 2022: