Festa della Repubblica 2023, tutti gli eventi: cosa fare e dove andare il 2 Giugno

Saranno tanti gli eventi in Italia per la Festa della Repubblica, a cominciare dalla Rivista Militare che si svolgerà la mattina del 2 Giugno presso i Fori Imperiali di Roma. L’evento, che attirerà turisti da ogni parte del mondo, vedrà anche la presenza del Presidente della Repubblica a piazza Venezia, con le Forze Armate che gli porteranno il saluto proprio sotto l’Altare della Patria.

Gli eventi per la Festa della Repubblica

Tra gli eventi assolutamente da non perdere nella città di Roma, oltre alla Parata delle Forze Armate, ci sarà anche l’apertura dei Giardini del Quirinale al pubblico. Un evento raro e che merita di essere visto, con le aperture che avverranno dalle ore 16.30 alle 18.30, in un evento riservato a persone con fragilità. Sempre nella sede del Quirinale, si svolgerà anche il concerto del Coro Giovanile Italiano della Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali (Feniarco), la Banda Musicale Giovanile del Piemonte dell’Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) e, come lo scorso anno, la Banda Interforze.

I musei gratis per il 2 Giugno

Eventi assolutamente da non perdere, saranno anche quelli che si svolgeranno all’interno dei musei o dei parchi archeologici. Per la Festa della Repubblica italiana, tutti questi siti storici sparsi per la penisola vedranno l’accesso gratuito per i cittadini italiani e non. Un’occasione, quindi, per poter visitare i più bei monumenti dell’Italia senza pagare nulla. Questo, un ottimo modo per incentivare il turismo nei nostri centri storici, con milioni di turisti che potranno vedere le più belle strutture della nostra nazione. Evento che si ripeterà anche il 4 giugno, che di consuetudine vedrà l’accesso ai musei in maniera gratuita. Questo perché, come detto già più volte sul nostro giornale, ogni prima domenica del mese il Ministero della Cultura offre i poli storico-artistici comunali a prezzo gratuito. Per vedere quali strutture aderiranno all’iniziativa, basterà andare sul sito del ministero in questione.

Foto: Dario_Coment