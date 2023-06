Musei gratis a Roma il 2 giugno 2023: quali e gli orari per la Festa della Repubblica

Il 2 giugno 2023 si celebra il 77° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Una data importante, di festa e di relax per molti. Per chi vuole approfittare di questa giornata festiva per visitare la capitale e le sue meraviglie, ci sono molte opportunità da non perdere. Infatti, molti musei e luoghi di interesse culturale saranno aperti al pubblico gratuitamente, grazie all’iniziativa del Ministero della Cultura. Inoltre, ci saranno cerimonie istituzionali e spettacoli aerei che renderanno ancora più suggestiva la città eterna. Vediamo nel dettaglio cosa fare a Roma durante il ponte del 2 giugno.

Musei gratis a Roma il 2 giugno: l’elenco completo

Roma è una città ricca di storia e arte, che offre una vasta scelta di musei da visitare. Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, molti di questi musei saranno accessibili gratuitamente a tutti i visitatori, senza bisogno di prenotazione. Si tratta sia di musei statali che civici, che custodiscono opere d’arte antiche e moderne, strumenti musicali, ceramiche, sculture e molto altro. Ecco l’elenco completo dei musei aperti gratuitamente a Roma il 2 giugno 2023:

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia , aperto dalle 9 alle 20. Questo museo ospita una delle più importanti collezioni di arte etrusca al mondo, con reperti provenienti da varie necropoli e città dell’Italia centrale.

Museo Boncompagni Ludovisi , aperto dalle 9 alle 19.30. Questo museo è dedicato alla moda e al costume del Novecento italiano, con abiti, accessori, fotografie e documenti che testimoniano lo stile e l'eleganza delle donne italiane.

Museo Hendrik Christian Andersen , aperto dalle 9.30 alle 19.30. Questo museo è situato nella casa-studio dell'artista norvegese Hendrik Christian Andersen, che visse a Roma tra il 1896 e il 1940. Il museo conserva le sue opere scultoree e pittoriche, ispirate al tema dell'ideale umano e della città ideale.

Galleria Spada , aperto dalle 8.30 alle 19.30. Questa galleria è situata nel palazzo cinquecentesco appartenuto alla famiglia Spada, che lo arricchì con una collezione di opere d'arte di artisti come Caravaggio, Guercino, Dürer e altri.

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali , aperto dalle 9.30 alle 19.30. Questo museo raccoglie oltre tremila strumenti musicali provenienti da diverse epoche e culture, tra cui violini di Stradivari e Guarneri, arpe egizie e liuti orientali.

Area Archeologia di Ostia Antica , aperto dalle 8.30 alle 19.30. Questa area archeologica è il sito dell'antica città portuale di Roma, fondata nel IV secolo a.C. e abbandonata nel IX secolo d.C. Qui si possono ammirare i resti di edifici pubblici e privati, come il teatro, le terme, le case e i templi.

Castello di Giulio II , dalle 10.30 alle 16.30. Questo castello è situato nella cittadina di Ostia, vicino all'area archeologica. Fu costruito nel XV secolo per volere del papa Giulio II, come fortezza militare e residenza papale. Il castello ospita anche un museo che illustra la storia e l'arte di Ostia.

Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, aperto dalle 9.30 alle 19.30. Questo museo è situato nell'antico mausoleo dell'imperatore Adriano, trasformato in fortezza e in residenza papale nel corso dei secoli. Il museo conserva opere d'arte, armi, arredi e altri oggetti che testimoniano la storia del monumento.

E per chi non può uscire?

Coloro che, per motivi vari, non potranno uscire, avranno comunque modo di approfondire la storia e i valori della Repubblica Italiana, ci sono anche libri, documentari, film e programmi televisivi dedicati (ad esempio si può leggere il libro “La nascita della Repubblica” di Giorgio Rochat, che racconta le vicende del referendum del 2 giugno 1946 che sancì la fine della monarchia e l’inizio della forma repubblicana dello Stato italiano). Insomma, il ponte del 2 giugno a Roma è un’occasione da non perdere per godersi la bellezza e la cultura della città eterna, tra le testimonianze del passato e le novità del presente!