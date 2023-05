Musei gratis domenica 4 giugno 2023 a Roma e nel Lazio: ecco quali e a che ora

Arriva l’inizio di giugno e con la prima domenica del mese, tornano anche i musei gratis in Italia. In un’iniziativa valevole in tutta la penisola, ovviamente tale iniziativa non può escludere le opere storico-artistiche di Roma e il territorio del Lazio. Saranno infatti molteplici le attività museali o gli scavi archeologici che vedranno un ingresso gratuito in tutto il territorio laziale.

I musei gratis a Roma per il 4 giugno

Questi saranno i musei e parchi archeologici gratuiti nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale:

Museo archeologico nazionale Prenestino, Santuario della Fortuna Primigenia e Complesso degli edifici del foro di Praeneste

Palestrina ( RM )

Palestrina ( RM ) Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX

Roma ( RM )

Roma ( RM ) Museo delle Civiltà

Roma ( RM )

Roma ( RM ) Museo delle navi romane di Nemi

Nemi ( RM )

Nemi ( RM ) Museo Giacomo Manzù

Ardea ( RM )

Ardea ( RM ) Museo Hendrik Christian Andersen

Roma ( RM )

Roma ( RM ) Museo nazionale degli strumenti musicali

Roma ( RM )

Roma ( RM ) Museo nazionale di Castel Sant’Angelo

Roma ( RM )

Roma ( RM ) Museo nazionale etrusco di Villa Giulia

Roma ( RM )

Roma ( RM ) Museo nazionale romano – Palazzo Altemps

Roma ( RM )

Roma ( RM ) Museo nazionale romano – Palazzo Massimo

Roma ( RM )

Roma ( RM ) Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano

Roma ( RM )

Roma ( RM ) Pantheon

Roma ( RM )

Roma ( RM ) Parco archeologica di Ostia antica – Castello Giulio II

Roma ( RM )

Roma ( RM ) Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio

Roma ( RM )

Roma ( RM ) Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino

Roma ( RM )

Roma ( RM ) Parco archeologico dell’Appia antica – Mausoleo di Cecilia Metella e Chiesa di San Nicola

Roma ( RM )

Roma ( RM ) Parco archeologico dell’Appia antica – Antiquarium di Lucrezia Romana

Roma ( RM )

Roma ( RM ) Parco archeologico dell’Appia antica – Basilica di San Cesareo de Appia

Roma ( RM )

Roma ( RM ) Parco archeologico dell’Appia antica – Parco delle Tombe della via Latina e Basilica di Santo Stefano

Roma ( RM )

Roma ( RM ) Parco archeologico dell’Appia antica – Villa dei Quintili e Santa Maria Nova

Roma ( RM )

Roma ( RM ) Parco archeologico dell’Appia antica – Villa di Capo di Bove

Roma ( RM )

Roma ( RM ) Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia – Museo nazionale archeologico Cerite

Cerveteri ( RM )

Cerveteri ( RM ) Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia – Necropoli della Banditaccia

Cerveteri ( RM )

Cerveteri ( RM ) Parco archeologico di Ostia antica – Area archeologica di Ostia antica

Roma ( RM )

Roma ( RM ) Parco archeologico di Ostia antica – Complesso degli antichi Porti di Claudio e Traiano

Fiumicino ( RM )

Fiumicino ( RM ) Parco archeologico di Ostia antica – Museo delle navi

Fiumicino ( RM )

Fiumicino ( RM ) Parco archeologico di Ostia antica – Necropoli di Porto – Isola Sacra

Fiumicino ( RM )

Fiumicino ( RM ) Terme di Caracalla

Roma ( RM )

Roma ( RM ) Terme Taurine o di Traiano

Civitavecchia ( RM )

Civitavecchia ( RM ) Villa Adriana e Villa d’Este – Area archeologica di Villa Adriana

Tivoli ( RM )

Tivoli ( RM ) Villa Adriana e Villa d’Este – Santuario di Ercole Vincitore

Tivoli ( RM )

Tivoli ( RM ) Villa Adriana e Villa d’Este – Villa d’Este

Tivoli ( RM )

Tivoli ( RM ) Villa di Livia

Roma ( RM )

Roma ( RM ) Villa di Orazio

Licenza ( RM )

I luoghi da visitare gratuitamente a Viterbo

Area archeologica antica città di Ferento Viterbo ( VT )

Area archeologica di Volsini Bolsena ( VT )

Basilica di San Francesco – Viterbo Viterbo ( VT )

Chiesa di San Pietro Tuscania ( VT )

Chiesa di Santa Maria Maggiore di Tuscania Tuscania ( VT )

Museo archeologico dell’Agro Falisco e Forte Sangallo Civita Castellana ( VT )

Museo archeologico di Vulci Canino ( VT )

Museo archeologico nazionale di Tuscania Tuscania ( VT )

Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz Viterbo ( VT )

Palazzo Altieri Oriolo Romano ( VT )

Palazzo Farnese Caprarola ( VT )

Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia – Museo archeologico nazionale di Tarquinia Tarquinia ( VT )

Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia – Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia Tarquinia ( VT )

Santuario Madonna della Quercia Viterbo ( VT )

Villa Lante Bagnaia Viterbo ( VT )

Musei gratuiti a Latina

Abbazia di Fossanova

Priverno ( LT )

Priverno ( LT ) Cappella dell’Annunziata

Cori ( LT )

Cori ( LT ) Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae e Ponte Real Ferdinando

Minturno ( LT )

Minturno ( LT ) Museo archeologico nazionale di Formia

Formia ( LT )

Formia ( LT ) Museo archeologico nazionale di Sperlonga e Area archeologica

Sperlonga ( LT )

Luoghi storico-artistici gratis a Frosinone

Abbazia di Casamari

Veroli ( FR )

Veroli ( FR ) Abbazia di Montecassino

Cassino ( FR )

Cassino ( FR ) Casa di San Tommaso D’Aquino

Aquino ( FR )

Aquino ( FR ) Certosa di Trisulti

Collepardo ( FR )

Collepardo ( FR ) Museo archeologico nazionale “G. Carettoni” e Area archeologica di Casinum

Cassino ( FR )

Cassino ( FR ) Torre di Cicerone

Arpino ( FR )

Foto: @AlessioBruniRoma