Frecce tricolori 2 giugno 2023 a Roma: a che ora e dove seguire la celebrazione in diretta tv

Manca davvero poco e domani, 2 giugno 2023, si celebrerà il 77° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Come di consueto, la capitale ospiterà la storica parata militare che vedrà protagoniste le Frecce tricolori, la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare. Per chi non avrà modo di alzare lo sguardo sul cielo sopra Roma ma desidera emozionarsi nel vedere lo spettacolo, potrà seguirlo dal piccolo schermo. Vediamo a che ora e dove poter assistere alla loro esibizione in diretta tv.

Frecce tricolori a Roma in diretta TV, dove seguirle

La festa per il 2 giugno si terrà come sempre a Roma, con la parata militare che avrà inizio in mattinata. Poco dopo le 9, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla presenza delle più alte cariche Istituzionali, renderà omaggio all’Altare della Patria con la deposizione di una corona d’alloro con nastro tricolore. Contestualmente ci sarà il sorvolo delle Frecce tricolori sui cieli della Capitale. L’esibizione, che darà inizio alla parata militare, sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Uno, con un’edizione straordinaria del Tg1. Chi vorrà assistere dal vivo allo spettacolo potrà recarsi nelle zone adiacenti all’Altare della Patria o lungo il percorso della parata.

La pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare

Le Frecce tricolori sono il reparto acrobatico ufficiale dell’Aeronautica Militare italiana, nato nel 1961 a Rivolto, nel Friuli-Venezia Giulia. Con dieci aerei Aermacchi MB-339, di cui nove in formazione e uno solista, sono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo, e il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie della durata di circa mezz’ora, le ha rese famose e riconosciute come una delle migliori pattuglie aeree acrobatiche a livello internazionale. Le Frecce tricolori sono la rappresentazione dell’eleganza e della precisione nel volo acrobatico. Il loro nome si riferisce al tricolore italiano, che producono nell’aria con un impianto fumogeno capace di rilasciare una fumata con una delle tre diverse colorazioni della bandiera nazionale. Questa caratteristica tecnica fu progettata e realizzata dal Cap G.A.r.i. Angelo Luca Nardella nel 1961 ed è stata la prima al mondo.

Cosa fare il 2 giugno a Roma?

Il 2 giugno è una giornata di festa nazionale che celebra la nascita della Repubblica Italiana. Per chi vuole approfittare di questa giornata per visitare Roma, ci sono molte iniziative culturali e ricreative da scoprire. Ad esempio, si possono visitare gratuitamente i musei statali, come il Colosseo, i Fori Imperiali, il Pantheon e molti altri. Oppure si può partecipare a eventi sportivi, musicali, teatrali e gastronomici organizzati in varie località. Per chi invece preferisce rimanere a casa, si può seguire in diretta tv la parata militare e le altre cerimonie ufficiali che si svolgeranno a Roma e in altre città. Inoltre, si possono approfondire la storia e i valori della Repubblica Italiana attraverso libri, documentari, film e programmi televisivi dedicati.