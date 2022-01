Lavori sulla Pontina: rampe chiuse, ecco quali e quando

Lavori sulla via Pontina, con la SS 148 che dal 20 gennaio fino all’11 febbraio sarà chiusa al traffico in determinati punti e in determinate fasce orarie.

Lavori sulla via Pontina fino all’11 febbraio: ecco dove e gli orari

L’Ordinanza, come si legge sul sito dell’Anas, sarà applicata alle seguenti tratte:

– SS 148 PONTINA dal km 23+460 al km 19+000 su tutte le corsie: chiusura della carreggiata con obbligo di uscita allo svincolo per via di Trigoria/via Laurentina, direzione Roma

– SS 148 PONTINA al km 23+180 sulla rampa di ingresso: chiusura delle rampe che da via di Trigoria si immettono sulla SS148 Pontina in direzione Roma.

– SS 148 PONTINA al km 21+000 sulla rampa di ingresso: chiusura della rampa che da via Pratica di mare si immette sulla SS 148 Pontina in direzione Roma.

La via Pontina, quindi, sarà chiusa al traffico dal 20 gennaio al prossimo 11 febbraio nella fascia oraria che va dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo.