Manca la corrente a Pomezia: cosa è successo, zone interessate, quando verrà riattivata

Mattinata senza corrente elettrica per molti residenti di Pomezia. I contatori sono scattati in diversi casi circa 40 minuti e fa e il “Black out” persiste tuttora mentre scriviamo. Ma da cosa è dovuto? Ecco cosa sappiamo.

Lavori in corso da parte di Enel

Al momento sul sito della compagnia, nella zona di Pomezia, sono segnalati due interventi come si evince dalla mappa sotto riportata. Il primo nella parte industriale cittadina, il secondo nella zona di Viceré. Secondo Enel al momento sono oltre 200 le utenze disallineate.

Quando torna la corrente a Pomezia e dove manca

Oltre alle zone sopra menzionate la corrente sembra mancare anche nel centro cittadino. Da quanto si apprende i tempi, come mostra la segnalazione arrivata alla nostra Redazione, non sarebbero nemmeno brevi. Si legge infatti che il termine dei lavori “è previsto per le 16.00”. Al momento non è chiaro se la corrente mancherà fino a quell’ora o se, ancora, vi saranno differenze da zona a zona. Ricordiamo comunque che in questi giorni sono in corso alcuni lavori programmati da parte di Enel anche se in realtà, in alcune zone, erano previsti per la scorsa settimana e non per oggi.