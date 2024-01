Mancherà la corrente a Pomezia giovedì 18 gennaio: orari e vie

Nuovi lavori sulla rete elettrica a Pomezia, mancherà la corrente giovedì prossimo. L’annuncio del Comune in una nota diffusa nella mattinata di oggi.

Proseguono gli interventi di manutenzione da parte della società E-distribuzione a Pomezia. Come ormai sta accadendo da diverse settimane alcune vie della città saranno interessate da un momentaneo disallineamento della corrente elettrica. Una prassi necessaria per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza.

Le disposizioni per gli utenti, coloro che sono alimentati in bassa tensione e che saranno interessati dal momentaneo disallineamento dell’alimentazione, sono sempre le stesse: considerando infatti che durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere comunque momentaneamente riattivata, l’invito è quello a non commettere imprudenze. In primis non utilizzando gli ascensori (ma anche avviando il ciclo di determinati elettrodomestici per esempio).

Dove mancherà la corrente a Pomezia giovedì

Vediamo adesso nel dettaglio l’avviso di interruzione elettrica a Pomezia diffuso stamattina dal Comune. Partiamo dagli orari: l’ente comunica che l’energia elettrica verrà interrotta per circa 7 ore e mezza. Detto del giorno, quello di giovedì 18 gennaio 2024 lo ribadiamo, l’interruzione momentanea della corrente avverrà dalle ore 08:30 alle ore 16:00.

Per quanto riguarda la zona invece interessata dalle operazioni da parte di E-Distribuzione è quella del centro cittadino. Tra le vie interessate ad esempio Via Ovidio, Via Filippo Re e Via Columella. Questo l’elenco completo con i civici coinvolti:

Via Filippo Re (civici da 21 a 23, da 27 a 31, 38, sn);

via Ovidio (numeri civici da 91 a 93, 91b, 64, da 76 a 78, sn);

via Columella (civici 33 e 39);

via Giuseppe Armellini n. 3

I precedenti lavori

Gli ultimi interventi erano stati eseguiti sempre da parte di E-distribuzione nel dicembre scorso. Ad esempio nella giornata del 5 era stata interrotta la fornitura di energia elettrica in Via Orazio, Via Catullo, Via Boezio e Piazza San Benedetto da Norcia. Prima ancora, nelle settimane precedenti, erano state toccate altre zone, anche sul litorale, a Torvaianica. Verosimilmente dunque, considerando i precedenti, è lecito attendersi ulteriori lavori anche prossimamente: per restare aggiornati in questo senso vi invitiamo sempre a consultare i canali ufficiali del Comune di Pomezia e il nostro sito www.ilcorrieredellacitta.com.