Mensa scolastica a Pomezia: visita al centro cottura Innova

Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, insieme alle Assessore Miriam Delvecchio e Simona Morcellini, ha fatto visita a Innova, il centro cottura che ha in appalto il servizio di mensa scolastica delle scuole di Pomezia.

Il centro fornisce più 8000 pasti al giorno grazie ai suoi 41 dipendenti, di cui l’80% impiegati da più di 10 anni. Il sistema di produzione permette un’accurata preparazione dei pasti che segue un preciso percorso di cottura al fine di impedire la contaminazione dei prodotti. Innovativo è il trasporto del cibo verso gli istituti scolastici che avviene solamente attraverso mezzi elettrici.

Mensa a Pomezia: centro cottura innovativo

“Una realtà importante a livello nazionale, con 600 dipendenti solo nel Lazio – commenta la vice Sindaco Simona Morcellini – Innova serve in tutta Italia grandi realtà, dalle mense scolastiche agli ospedali, con una grande attenzione alla sostenibilità ambientale”.

“Abbiamo voluto vedere con i nostri occhi come vengono realizzati, imballati e trasportati i pasti che quotidianamente serviamo nelle scuole di Pomezia – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – Abbiamo avuto conferma della professionalità e competenza degli operatori e delle operatrici che lavorano nel centro cottura e dell’impegno che la ditta Innova si assume nel fornire un servizio di ristorazione scolastica di qualità e a basso impatto ambientale”.

“L’ottimo lavoro portato avanti in questi anni in collaborazione con gli uffici comunali e la Commissione Mensa – aggiunge l’Assessora Delvecchio – garantisce alle famiglie un servizio costantemente controllato nel pieno rispetto delle regole e delle linee guida ministeriali e sanitarie. La salute e l’educazione alimentari dei nostri bambini è una priorità per tutti”.