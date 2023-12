Natale a Pomezia, concorso per balconi e vetrine addobbate: cosa si vince

In occasione delle festività natalizie il Comune di Pomezia ha lanciato un contest rivolto a tutti i cittadini e ai commercianti della città. Saranno infatti premiati i migliori tre balconi addobbati e le migliori vetrine delle attività commerciali: ecco come funziona e come partecipare.

Pomezia, ma anche Torvaianica, sono già entrate in clima natalizio. Il programma degli eventi è stato pubblicato nei giorni scorsi mentre, in parallelo, sono state posizionate le tradizionali luminarie e “accesi” gli alberi nelle due piazze principali.

Adesso però l’Amministrazione ha deciso di coinvolgere direttamente i cittadini promuovendo un concorso che andrà a premiare i migliori addobbi natalizi. Tanto per le case private che per i negozi. Vediamo dunque cosa c’è in palio, come partecipare e il regolamento.

Come partecipare al concorso di Natale a Pomezia

“Magie di Natale 2023, addobba il tuo balcone o la tua vetrina e vinci!“, questo il titolo del contest lanciato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco Città di Pomezia, Tradizioni d’Italia, Associazione Ambulanti mano a mano, e Associazione Sviluppo Torvaianica. L’iscrizione al concorso è gratuita ed avviene solo ed esclusivamente inviando una e-mail all’indirizzo info@prolococittadipomezia.com indicando nell’oggetto “Concorso Balconi di Natale 2023, oppure Concorso Vetrine di Natale 2023″ a seconda della categoria a cui si intende partecipare”. Il concorso si attiva con un minimo di 5 partecipanti per ogni categoria. Le iscrizioni al concorso devono avvenire entro e non oltre le h 24,00 del 20 dicembre 2023 e gli allestimenti esposti fino al 06 gennaio 2024, giorno in cui verranno decretati i vincitori.

Balconi

Il concorso, è opportuno precisare, è riservato solo ed esclusivamente ai residenti nel comune di Pomezia, che hanno allestito il balcone della propria abitazione nel comune di Pomezia. Devono essere menzionati:

Nome e cognome

Indirizzo

Telefono

Permesso all’utilizzo dei dati personali (con dicitura standard completa che potete trovare qui)

Cosa inviare

Si possono allegare un massimo di 3 foto, ciascuna della grandezza massima di 5MByte con prospettive differenti dello stesso balcone. Nelle foto non devono apparire volti di persone. Qualora una di queste condizioni venisse meno, o in caso di mancanza dei dati richiesti, l’iscrizione al concorso si annullerebbe automaticamente.

Vetrine

Il concorso è riservato ai residenti e non residenti nel comune di Pomezia, che hanno allestito la vetrina della propria attività commerciale nel comune di Pomezia. Devono essere menzionati anche in questo caso Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono e il permesso all’utilizzo dei dati personali (Privacy) tramite la stessa dicitura di cui sopra. Stesso discorso per le immagini.

I premi

Ma cosa c’è in palio? E’ presto detto. I premi saranno erogati secondo le seguenti modalità per ciascuna categoria (balconi o vetrine):

Primo classificato: € 400,00 (quattrocento/00) in buoni acquisto Secondo classificato: € 300,00 (trecento/00) in buoni acquisto Terzo classificato: € 200,00 (duecento/00) in buoni acquisto

La premiazione avverrà il 6 gennaio 2024 in Piazza Indipendenza. I premi in palio verranno erogati ai primi 3 classificati per ogni categoria e saranno disponibili entro 60 gg dalla premiazione. I buoni acquisti saranno spendibili nelle farmacie comunali di Pomezia. Clicca qui per leggere il regolamento ufficiale completo.