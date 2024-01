Pagamenti in ritardo per il bonus energia a Pomezia: cosa sappiamo

Bonus energia a Pomezia, ancora non arrivati i pagamenti agli aventi diritto. In una nota il Comune aveva indicato come termine ultimo degli accrediti il 31 dicembre scorso ma la scadenza è stata superata.

Non è ancora stato erogato ai cittadini di Pomezia (quelli ammessi in graduatoria) il contributo per sostenere le spese energetiche della propria abitazione. Si tratta di un bonus di 150 euro che, teoricamente, sarebbe dovuto arrivare entro la fine dell’anno ma di cui, stando alle testimonianze raccolte, ancora non c’è traccia.

I cittadini segnalano infatti che l’accredito, così come annunciato dall’Ente, non è ancora arrivato. Al momento però da Piazza Indipendenza non è arrivata ancora nessuna nota ufficiale in merito per spiegare i ritardi. Per questo la Redazione de Il Corriere della Città ha contattato il Comune per saperne di più.

Le segnalazioni

Partiamo intanto dalle segnalazioni. Basta andare infatti nella pagina ufficiale social del Comune di Pomezia per leggere tutto il disappunto dei cittadini. Anche perché le graduatorie definitive degli ammessi al contributo erano state pubblicate lo scorso 11 dicembre: “Si avvisa la cittadinanza che sono consultabili le graduatorie definitive degli ammessi, dei non ammessi e degli esclusi al contributo “bonus energia” (consultabili qui)”, il post pubblicato in quella data.

Quindi l’annuncio: “Si precisa che il pagamento avverrà direttamente sulle coordinate bancarie comunicate in sede di presentazione della domanda entro il 31 dicembre“. Per ora però questa scadenza è stata disattesa. “Complimenti a questa Amministrazione con il Comune di Pomezia che scrive una cosa e poi non la mantiene . Dove sono andati a finire i soldi che dovevano arrivare entro il 31 dicembre?”, scrive a questo proposito un utente. “Ci date una spiegazione perché ad oggi non è stato ancora mandato il bonus energia quando avevate garantito l’accredito per il 31 dicembre?”, si legge in un altro messaggio. E così per tantissimi altri.

Cosa sappiamo

Come detto ci siamo rivolti al Comune di Pomezia per capire la situazione. Ebbene, da quanto si apprende il ritardo sarebbe dovuto a “dei problemi tecnici” i quali, tuttavia, “sarebbero in via di risoluzione”. E anche se non è possibile fornire ancora una data precisa, spiegano dall’Ente, il tutto dovrebbe risolversi a breve e quindi nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’erogazione del contributo. Noi, chiaramente, continueremo a monitorare la situazione.

Il bonus