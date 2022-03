Paura a Torvaianica: ciclista si scontra con un’auto in sosta e sviene (FOTO)

Momenti di paura a Torvaianica nella giornata di oggi, 9 marzo. Un ciclista che stava percorrendo la litoranea Torvaianica-Ostia, sul Lungomare Ugo Tognazzi, all’altezza dello stabilimento balneare Zion, ha preso improvvisamente il controllo della sua bici.

L’uomo, che stava viaggiando in direzione Ostia, per motivi ancora da appurare è andato a impattare violentemente contro un’auto in sosta. Il ciclista è caduto a terra e, non si sa se per per l’impatto con l’auto o per quello successivo con l’asfalto, ha perso i sensi. Immediatamente si sono fermati gli automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena per prestare i primi soccorsi e per chiamare il NUE 112.