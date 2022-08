Pomezia, agosto al Museo Lavinium: ecco gli eventi in programma, il calendario

Sarà un mese di agosto ricco di appuntamento a Pomezia, al Museo Civico Archeologico Lavinium, che come ogni anni farà da sfondo anche questa volta a importanti eventi culturali, teatrali e musicali. Dopo il successo dei primi due appuntamenti, dal 15 al 21 agosto in occasione del II Seminario Internazionale di Antropologia e Archeologia Funeraria il Museo Lavinium aprirà le porte del suo laboratorio, dando modo a tutti di poter assistere da vicino ai lavori e allo studio delle sepolture e dei materiali rinvenuti nell’area della Villa Romana di Via Siviglia. Ad accompagnare il pubblico in questa imperdibile esperienza di archeologia pubblica, il Prof. Llorenç Alapont Martin, docente dell’Univerdidad Europea de Valencia e la Dott.ssa Federica Colaiacomo, responsabile scientifica del Museo Lavinium. Sarà possibile assistere alle attività archeologiche di laboratorio nei giorni martedì 16, giovedì 18 e sabato 20 dalle 16:00 alle 18:00.

Gli eventi al Museo Lavinium di Pomezia

Ma non solo. Sabato 27 agosto sarà possibile l’osservazione astronomica con i telescopi e ci sarà il racconto dei miti legati alle costellazioni con l’Associazione Pontina di Astronomia APA-lan. Anche quest’anno, infatti, in collaborazione con l’Associazione Pontina di Astronomia APA-lan, il parco esterno del Museo ospiterà una serata di osservazione astronomica del cielo in compagnia di un astronomo. Per un affascinante viaggio alla scoperta delle stelle tra storia, miti e leggende. A disposizione dei partecipanti ci saranno dei telescopi, ma l’evento è su prenotazione e ha un costo di 10 euro a persona.

Gli orari di apertura

In occasione degli eventi serali il Museo Lavinium sarà aperto dalle ore 20:00 alle ore 24:00 con biglietto di ingresso gratuito. Per info e prenotazioni: 0691984744 ; museoarcheologicolavinium@gmail.com