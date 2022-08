Pomezia, paura in strada: aggrediscono il tabaccaio per rapinarlo ma lui si ribella, poi gli spari

Momenti di paura a Pomezia, in via Pietro Nenni, nella tarda mattinata di martedì 9 agosto. Tutto è successo in pochi minuti, intorno alle ore 13:00, davanti alla tabaccheria “Vanità”.

La rapina

Il titolare aveva appena chiuso la porta del negozio per la pausa pranzo quando è stato accerchiato da due sconosciuti. I due gli hanno strappato il borsello che l’uomo aveva addosso, pensando che potesse contenere l’incasso della mattinata. Istintivamente, il tabaccaio ha provato a trattenere il borsello e si è ribellato ai rapinatori, cercando di opporsi ai malviventi.

Gli spari

Per scoraggiare la sua reazione, i due malviventi hanno allora estratto una pistola – che si è poi rivelata essere una scacciacani – e sparato dei colpi. Nella colluttazione il tabaccaio – che per lo spavento ha lasciato il borsello ai rapinatori – è rimato leggermente ferito. Per lui contusioni ed ecchimosi dovute agli strattonamenti ricevuti.

Dopo il colpo, i due malviventi sono fuggiti ma… il borsello era vuoto. Infatti il tabaccaio aveva lasciato l’incasso dentro al negozio. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Pomezia, che indagano sulla vicenda, e i sanitari del 118 che hanno portato l’uomo al pronto soccorso per le cure del caso.