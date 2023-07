Pomezia, arriva il corso di laurea triennale in Infermieristica (con l’Università Tor Vergata): incontro di presentazione alla Selva dei Pini

Pomezia è pronta per un ritorno al passato in particolare per ciò che riguarda la formazione Universitaria. Dopo l’esperienza con l’Università La Sapienza, purtroppo terminata ormai anni fa, la città si appresterebbe ad ospitare un importante corso di laurea, stavolta in collaborazione con l’Università di Tor Vergata, per il prossimo anno accademico.

L’iniziativa, resa possibile grazie anche alla Casa di Cura Sant’Anna/Policlinico Città di Pomezia, sarà presentata la prossima settimana. Si tratta di una notizia importante per il territorio e soprattutto per gli studenti che dovrebbero avere così (in attesa dell’ufficialità) nuovamente la possibilità di frequentare un corso di laurea a pochi passi da casa.

Il corso di laurea triennale in Infermieristica a Pomezia

Al momento disponiamo di alcune informazioni preliminari. Stando a quanto raccolto dalla nostra Redazione – il progetto è in fase di ultimazione proprio in questi giorni – in tutto saranno 35 i posti i posti disponibili per il I anno accademico e servirà un test di ammissione per accedere che si dovrebbe tenere a settembre. Il “corso triennale in infermieristica” si svolgerà con modalità che verranno rese note in seguito. Per chi fosse interessato, e per avere tutte le informazioni in merito, c’è allora una data da segnare in agenda assolutamente da non perdere.

L’incontro di presentazione al pubblico

Carta e penna: mercoledì prossimo, 19 luglio 2023, presso l’Aula Magna del Complesso Selva dei Pini a Pomezia (lungo la Pontina Vecchia), si terrà la presentazione del corso che, ripetiamo, è frutto della collaborazione tra l’Università Tor Vergata e la Sant’Anna di Pomezia. Nel corso dell’evento, con inizio fissato per le ore 10.00, saranno fornite tutte le spiegazioni in merito allo svolgimento dei corsi e, chiaramente, anche le modalità con le quali si svolgeranno i test di ammissione (trattandosi come detto di un corso a numero chiuso).