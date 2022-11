Pomezia, cade mentre attraversa e viene investito

Stava attraversando la strada, in via dei Castelli Romani, per tornare a casa. Ma, proprio mentre era sulla strada l’uomo, un 76enne di Pomezia, è caduto rovinosamente. Come se non bastasse, in quel momento è passata un’auto, che ha investito l’anziano. L’incidente è avvenuto ieri sera a Pomezia, all’altezza del supermercato Élite, a pochi metri di distanza dal bivio per la Pontina.

I soccorsi

L’uomo è stato immediatamente soccorso dalle persone che in quel momento passavano da lì, che hanno chiamato il NUE 112. Paura tra i presenti, che hanno temuto il peggio. “Mi sono spaventata tantissimo – ha raccontato una testimone – pensavo fosse morto, era rimasto immobile a terra”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm di Pomezia e i sanitari del 118, che hanno portato il 76enne al pronto soccorso del S. Anna in codice giallo. Per l’uomo è stato riscontrato un politrauma.

L’investimento è avvenuto a poca distanza da dove due settimane fa era successo l’incidente che ha provocato la morte di A.C., 61enne pometino. L’uomo, in sella alla sua Vespa, era andato a sbattere contro un’auto in fila, all’incrocio con via Giamaica. L’incidente era avvenuto nel tardo pomeriggio del 27 ottobre, intorno alle 18:30. L’uomo, portato in ospedale, era morto circa un’ora dopo.