Pomezia chocolate, il maltempo fa saltare la kermesse

Pomezia, salta il Festival del cioccolato. La manifestazione è rinviata per allerta meteo: i nuovi giorni di riferimento.

Pomezia, rimandato il Festival del Cioccolato. La manifestazione ha il patrocinio del Comune e la collaborazione del Roma Chocolate. Era tutto pronto dall’8 all’11 febbraio, ma l’emergenza maltempo ha mescolato le carte in tavola. Eventi, giochi e degustazioni dovranno essere ricalibrate in altro momento per evitare ripercussioni ambientali.

Non resta altro che aspettare aprile, quando la stagione e le condizioni permetteranno. Tutto previsto nuovamente dal 18 al 21 aprile prossimo. Stesse situazioni e medesimo gusto, con le creazioni promesse per questi giorni speciali che andranno a contornare la primavera inoltrata anziché l’inverno.

Una nota dolce, malgrado gli impedimenti dell’ultimo periodo. Quanto basta per andare oltre rispetto all’offerta delle ultime settimane viziata da imprevisti con cui nessuno in precedenza avrebbe potuto fare i conti. Allora l’appuntamento con grandi e piccini slitta di qualche mese senza intaccare la resa di un riferimento rispetto agli eventi stagionali. Il Festival come la cioccolata conserva il suo gusto in qualunque momento. Basta saperlo assaporare.