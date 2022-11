Pomezia. ‘Ci fa vedere la casa?’, si svegliano e scoprono la loro abitazione in vendita a loro insaputa

Immaginatevi di svegliarvi un mattino e di scoprire che qualcuno ha messo la casa che vi appartiene in vendita, ma a vostra insaputa. Più o meno questo è quello che è successo ad una famiglia di Pomezia. L’annuncio compare a gennaio, con tanto di foto scattate dall’esterno e dall’alto tramite Google Maps, su un importante sito di annunci immobiliari e non sembra voler sparire.

La vendita di una casa non in vendita

La famiglia in questione non risiede presso quella casa in quanto affittuari, ma proprio in virtù di proprietari. Nonostante ciò, qualcun altro sembrerebbe aver preso iniziativa mettendo la loro casa in vendita anzi, per essere più precisi: all’asta. Oltre il danno pure la beffa! Si, perché oltre all’aver messo in vendita una casa altrui, viene specificato il termine “asta” e questo, volendo o no, porta la famiglia ad esser additata e a divenire il gossip preferito di molti. Questo perché quando una casa viene messa all’asta è perché è stata pignorata dalla banca o da chiunque vanti un credito nei confronti del proprietario. “Anni di tasse, mutui e salti mortali per rispettare nel modo migliore possibile qualsiasi scadenza, per poi ritrovarsi casa pignorata senza motivo?”, queste sono le parole di uno dei membri della famiglia che, nonostante siano diversi mesi che rende nota a chi di competenza questo enorme errore, trova ancora la sua casa sul sito di vendite immobiliari.

“Salve vorrei vedere casa sua: posso entrare?”

Tutto è iniziato qualche mese fa, quando qualcuno suonò il citofono della famiglia in questione. “Si immagini di svegliarsi la mattina con uno sconosciuto che le dice di voler vedere casa sua– racconta il proprietario – E che alla domanda: perché? Risponde dicendole che la sua casa è stata messa all’asta e lui, essendo interessato ad acquistarla, voleva prima vederla dal vivo”. Noi abbiamo provato ad immedesimarci nei panni del diretto interessato ed effettivamente crediamo che sarebbe stato un grosso shock per tutti. Dopo la conversazione surreale, i due si sono incontrati fuori al cancello e l’uomo, interessato alla villa, ha mostrato l’annuncio al proprietario che è rimasto senza parole ma con tanta paura e confusione.

Alla fine, si è scoperto esserci un errore, naturalmente. La casa effettivamente all’asta non era quella messa sull’annuncio ma una a diversi metri di distanza. L’errore è avvenuto in seguito ad un’incomprensione sul numero civico delle case. Infatti entrambe hanno lo stesso numero e si trovano sulla stessa via. “Abbiamo sempre riscontrato problemi per questo fatto ma quello più grave, fino ad ora, era non ricevere raccomandate, pacchi e altra roba, poiché arrivavano all’altra famiglia, ma questa volta è proprio un’altra cosa”, conclude ancora incredulo il proprietario della villa messa all’asta, ma che all’asta non è. Nonostante siano passati diversi mesi, il sito mostra ancora in vendita la casa sbagliata.